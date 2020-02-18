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Muhtar tarafından kampanya başlatıldı... 4 bin imza!

Ataköy'de çekicilerin haksız yere araçlarını çektiğini öne süren çevre sakinleri imza kampanyası başlattı. Muhtar tarafından başlatılan imza kampanyasında 15 günde 4 bin imza toplandı.
 18 Şubat 2020 23:16
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Muhtar tarafından kampanya başlatıldı... 4 bin imza!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile park yasağının bulunduğu bölgelere park eden araçlar artık belli şartları taşımıyorsa çekilemeyecek. Ancak Ataköy'de yaşayan vatandaşlar araçların sürekli olarak apartmanlarının önlerinden çekilmesinden şikayetçi. Öyle ki mahalle muhtarına bu konuya ilişkin başvuranların sayısı oldukça fazla. Ataköy Mahallesi 7-8-9-10. Kısım Muhtarı Aylin Keserkaya gelen şikayetler üzerine, Ataköy Yediemin Otoparkı'nın kapatılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 15 günde 4 bin imza toplandı. Vatandaşlar araçlarının bir hafta arayla defalarca çekildiğini, artık araçlarını park etmeye korkar hale geldiklerini belirtiyor.

"EVİMİZE PAKET ÇIKARMAYA KORKAR HALE GELDİK"

Bir hafta arayla iki defa aracının evinin önünden çekildiğini belirten Ümit Akbulut, "Son 8 aydır sürekli araç çekilmesi söz konusu olmaya başladı burada. Olur olmadık yerden araçlarımız çekilmeye başladı. Daha önce park ettiğimiz yerlere araçlarımızı bırakamaz hale geldik. Evimize bir paket çıkarmaya korkar hale geldik. Alışverişe gittiğimiz zaman 'Acaba aracımızı yerinde bulabilecek miyiz?' bilemez olduk. İki kere 1 hafta arayla aracım çekildi. İkinci çekildiğinde otoparka gittim. 'Aracım usulsüz çekildi ben otopark parası vermek istemiyorum' dedim. Kabul etmediler" dedi.

"GECE SAAT 3'TE ÇEKMİŞLER ARABAMI"

67 yaşındaki Kezban Öztürk ise üzerinde otopark ücretini ödeyecek para olmaması sebebiyle doktor randevusunu kaçırdığını ve bu sebepten mağdur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Otopark sorunumuz var. Araçlarımızı trafik kurallarını ihlal etmeden müsait yerlere park etmeye çalışıyoruz. Ama sabah uyandığımızda park ettiğimiz yerde aracımız yok. Dün doktora gidecektim. Akşam aracımı park ettim sabah randevuya gitmek için uyandığımda aracım yerinde yoktu. Aracımı almak için otopark gittim. Üzerimde 90 lira vardı. 'Doktora gideceğim arabayı verin' dedim vermediler. Ben de çıkaracağım arabayı diye ısrar ettim. Polis çağırdılar. Ben 67 yaşındayım. Bilmeden kuralları ihlal etmiş olabilirim belki ama bu park cezasında hiçbir kuralı ihlal etmedim. 4 bin imza toplandı. Burada araba avcılığına çıkmış bir mekanizma var. Gece saat 3'te çekmişler benim arabamı. O saatte mesai mi olur" diye konuştu.

"YEDİEMİN OTOPARKI AÇILDIĞINDAN BERİ İŞ İYİCE ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Çok sayıda mahalle sakini tarafından konuya ilişkin şikayet aldığını belirten Ataköy Mahallesi 7-8-9-10. Kısım Muhtarı Aylin Keserkaya ise imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 15 günde 4 bin imzanın toplandığını söyleyen Keserkaya, "Yediemin otoparkı açıldığından beri iş iyice çığırından çıktı. Mahalle sakinlerine o otoparkta çok kötü bir tavır sergileniyormuş. Dolayısıyla o otoparkın buradan kaldırılması ve usulsüz çekilmelere son verilmesi için bir imza kampanyası başlattım. 15 günde 4 bin imza topladım. Bunları gerekli mercilere ulaştıracağım" dedi.

"PARK YASAĞINI İHLAL EDEN HER ARAÇ BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMAZ"

Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelde ile park yasağına uymayan sürücülere, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği durumlarda yalnızca para cezası verilmesi ve araçlarının otoparklara çekilmemesi istendi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sadece park yasağını ihlal etmiş araca hem park cezası yazıp hem oradan kaldırıp götürmek bir kabahate iki ceza uygulamak oluyor" dedi. Ağaoğlu, "Park yasağını ihlal eden her araç bulunduğu yerden kaldırılmaz. Kaldırılması için bir sebep olmalı. Yaya geçidinde, engelli rampasında, kamuya açık binaların giriş çıkışını etkiliyorsa kaldırılır. Park cezası ödenecek ancak, çekici ücreti, otopark ücreti, arabasını aramak için sarf ettiği mesai haksız bir uygulama oluyor" şeklinde konuştu.

OTOPARKA ÖDENEN BEDEL DEVLETE ÖDENEN BİR ÜCRET DEĞİLDİR

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Çekilmesi gerekmeyen yerden araç çekildiğinde tüketici park yasağı varsa ücretinin ödeyecek ama o çekici ücreti ve haksız yere yansıtılan otopark ücretinin iadesi için de bulunduğu yerin tüketici hakem heyetine başvurarak o makbuzdaki firmadan bedelin iadesine karar verilmesini talep edebilir. Park cezası ayrı, çekici ayrı bir konu. Park yasağına uymayanın aracı çekilmez. Otoparklar adeta araçları rehin tutuyor. Vatandaşın kendi mülkü olan araç kendisine teslim edilmiyor. Hangi hukuki dayanakla yaptıklarını sorduğumda cevap alamadım. Ne çekiciye ödenen bedel, ne de otoparka ödenen bedel devlete ödenen bir ücret değildir. Bir vakfa ait iktisadi işletme yani bir tacire ödenen paradır. Haksız yere ödendiğini düşünen tüketiciler de tüketici hakem heyetine başvurabilir."
DHA
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