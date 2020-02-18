1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yenikapı'ya kruvaziyer gemi limanı yapılacak

Yıllık 2,7 milyon turisti ağırlayacak olan Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinde süreç başladı.
 18 Şubat 2020 23:41
Yazdır
Yenikapı'ya kruvaziyer gemi limanı yapılacak

Türkiye'nin küresel kruvaziyer turizmi pastasından alacağı payı artırmak için planlanan önemli projelerden biri olan Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın, yıllık 2 milyon 700 bin yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı ve ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı. Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı, 10 Mart'ta düzenlenecek.

ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından İstanbul'un Fatih ilçesinde yapılması planlanan "Yenikapı Kruvaziyer Limanı"nın proje alanı toplam 220 bin 400 metrekare olacak.

Liman, yıllık 2 milyon 700 bin yolcuya hizmet verecek. Büyük kruvaziyer gemileri için 2, orta büyüklükteki kruvaziyer gemileri için 4 ve butik kruvaziyer gemileri için 2 yanaşma yeri olmak üzere limanın toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin 540 metre olacak. Limanda aynı anda 8 kruvaziyer ağırlanabilecek.

Proje kapsamında yapılacak inşaat çalışmalarının yaklaşık 24 ayda tamamlanması ve limanın ekonomik ömrünün 50 yıl olması öngörülüyor.

Limana 600 ila 7 bin 500 yolcu kapasiteli kruvaziyer gemileri yanaşabilecek.

Söz konusu projenin inşaat aşamasında 150 kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 65 kişinin limanda, liman içinde yer alan ve kiraya verilecek olan kafeterya ve alışveriş ünitelerinde 100 kişi olmak üzere toplam 165 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Limanda 3 iskele inşa edilecek. Proje kapsamında bağlantı yolu, rıhtım ve kruvaziyer limanı için terminal binasıyla üst yapı tesislerinin konumlandırılması için 2 adet denize dolgu yapılacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk firması, diş implantında dışa bağımlılığa son verdi
18 Şubat 2020 22:31		 Merkez bankasından sınırlı faiz indirimi bekleniyor
18 Şubat 2020 22:21
Çocukları için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu
18 Şubat 2020 20:26		 Bütçeyi ihtiyat akçesi ve tüketim ayakta tuttu
18 Şubat 2020 18:05
Bir dönem kimse almıyordu! Fiyatı yüzde 400 arttı
18 Şubat 2020 15:26		 Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı
18 Şubat 2020 10:20
Koronavirüs salgını Apple'a da bulaştı
18 Şubat 2020 08:53		 Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak
17 Şubat 2020 22:26
14 Şubat'ta çiftler en çok ne aldı?
17 Şubat 2020 19:27		 Gün ortası döviz fiyatları
17 Şubat 2020 12:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı00:05 - 19 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?00:04 - 657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi00:00 - Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!23:46 - İnterpol devreye girdi! Çalınan arabayı Gürcistan'da buldu23:41 - Yenikapı'ya kruvaziyer gemi limanı yapılacak23:36 - Fransa, okullarda Türkçe derslerini kaldırıyor23:31 - 186 milyon liralık vurgun: 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı23:26 - İçişleri Bakanlığı'ndan FOX TV'ye tepki!
23:21 - Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmiş23:16 - Muhtar tarafından kampanya başlatıldı... 4 bin imza!23:11 - Marka sahipleri dikkat: 5 yıl kullanılmayanlar iptal olacak23:06 - Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı23:01 - 4. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 20 yıl el konuldu22:56 - Osman Kavala gözaltına alındı22:51 - Fahri müfettişler hatayı affetmiyor!22:46 - 2. el araçta fiyatlar nasıl düşecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?
İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı
19 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaylak 1
bisiklet 2
idal 2
kızılay 1
dost acı söyler 2
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
üç yüzyıllık göresim geldi seni 2
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
hasan ali kaldırım 1
SON İLANLAR
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 4 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam