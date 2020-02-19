Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Şubat 2020 01:41
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Saat 19.09'da da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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