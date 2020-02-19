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Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 19 Şubat 2020 01:41
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Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 19.09'da da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Anadolu Ajansı
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