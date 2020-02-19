Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|19 Şubat 2020 04:48
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "Milli Savunma Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer" ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki "Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer" ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki "Karayolu" ibaresi "Ulaştırma Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"i) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcisinin,"
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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