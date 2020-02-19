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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kayseri-Malatya Karayolu'nun 120'nci kilometresinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüsteki 14 kişi yaralandı.
 19 Şubat 2020 05:15
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Malatya Karayolu'nun 120'nci kilometresi olan Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Nurettin Oğuz idaresindeki 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüsteki 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoldan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralı 14 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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