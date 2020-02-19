Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Kayseri-Malatya Karayolu'nun 120'nci kilometresinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüsteki 14 kişi yaralandı.
|19 Şubat 2020 05:15
|Yazdır
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Malatya Karayolu'nun 120'nci kilometresi olan Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Nurettin Oğuz idaresindeki 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüsteki 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoldan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralı 14 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Şubat 2020 01:41
|İnterpol devreye girdi! Çalınan arabayı Gürcistan'da buldu
18 Şubat 2020 23:46
|Muhtar tarafından kampanya başlatıldı... 4 bin imza!
18 Şubat 2020 23:16
|Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı
18 Şubat 2020 23:06
|4. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 20 yıl el konuldu
18 Şubat 2020 23:01
|'Depremler ruh sağlığını da derinden sarsıyor'
18 Şubat 2020 21:20
|Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı
18 Şubat 2020 21:02
|İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
18 Şubat 2020 20:41
|İSO Başkanı: Galatasaray Lisesi'nin kapısından döndüm
18 Şubat 2020 20:20
|Kansere yenik düşen liseli İrem'e duygusal veda
18 Şubat 2020 19:07