1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 19 Şubat 2020 06:30
Yazdır
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
19 Şubat 2020 05:15		 Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Şubat 2020 01:41
İnterpol devreye girdi! Çalınan arabayı Gürcistan'da buldu
18 Şubat 2020 23:46		 Muhtar tarafından kampanya başlatıldı... 4 bin imza!
18 Şubat 2020 23:16
Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı
18 Şubat 2020 23:06		 4. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 20 yıl el konuldu
18 Şubat 2020 23:01
'Depremler ruh sağlığını da derinden sarsıyor'
18 Şubat 2020 21:20		 Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı
18 Şubat 2020 21:02
İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
18 Şubat 2020 20:41		 İSO Başkanı: Galatasaray Lisesi'nin kapısından döndüm
18 Şubat 2020 20:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı
Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Yargıda 'Gezi' krizi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi
Pahalı damacana yerine su arıtma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç yüzyıllık göresim geldi seni 2
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 1
elif can yetim 2
ketembilla 3
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
çaylak muamelesi görmek 5
saper vedere 1
mustafa kapı 5
Tramvayda kitap okumak 2
tok tok 2
SON İLANLAR
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam