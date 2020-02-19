1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pahalı damacana yerine su arıtma

2018'de 19 litrelik damacana için 9,50 TL 'tavan' belirlenmesine rağmen, çeşitli sebeplerle artan maliyetler üzerine fiyatlar 15-19 TL'ye yükseldi. Pahalılığa ek olarak, damacananın hijyeni ve içindeki suyun kalitesi de sorgulanınca, ev tipi arıtma cihazlarına talep patladı
 19 Şubat 2020 06:10
Yazdır
Pahalı damacana yerine su arıtma

Ekonomi Servisi - Türkiye'de özellikle son iki yılda bütün ürünlerde oluşan hayat pahalılığı, vatandaşın en temel ihtiyaçlarından olan içme suyunda da kendini gösterdi. Bu süreçte damacana ve ambalajlı su fiyatlarının yüzde 50'nin üzerinde artması, mutfak tipi şebeke suyu arıtma cihazlarına olan talebi artırdı. 2018'de 19 litrelik damacana su için 9,50 TL tavan fiyat belirlenmesine rağmen, çeşitli sebeplerle artan maliyetler üzerine, fiyatlar 15-19 TL'ye yükseldi.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Serdar Seyhanlı "1 Ocak'tan itibaren Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) alınmaya başladı. Yani her firma, sattıkları pet şişe başına depozito verecek. Sadece GEKAP bedeli, yüzde 5-7 artışa sebep oldu" dedi. İstanbul Gazoz Su Şerbet İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya ise, fiyatlara 3-4 lira hizmet bedelinin ayrıca eklendiğini hatırlatarak, ambalajlı ve damacana suya gelen zamların son bir yılda yüzde 65'i bulduğunu söyledi. Mart ayında gelmesi beklenen yeni tarifeyle, fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor.

FİLTRESİ DÜZENLİ DEĞİŞİYOR

¥ İyi bir cihaz 1.800 TL'den başlıyor, kendini ilk yılda amorti ediyor.

¥ Cihaz alırken belgelerine bakılmalı, 'merdiven altı' üründen kaçınmalı.

¥ Sağlıklı su için, filtrelerin altı ayda bir temizlenmesi önem taşıyor.

Damacana maliyeti 2 bin TL'yi buldu

Damacana suların fiyatlarının dışında "ne kadar hijyenik olduğu" ve "firma tarafından doldurulan suyun ne derece temiz olduğu" konularında ortaya çıkan haberler ve şüpheler de, tüketicileri arıtma cihazlarına yönlendirmiş durumda... Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz "Dört kişilik bir ailenin haftalık su tüketiminin iki damacana olduğunu düşünürsek, yıllık içme suyu faturası, markalara göre bin 144 TL ile bin 917 TL arasında gerçekleşiyor. Tüketici her yıl bu meblağı ödemek yerine, bir su arıtma cihazı ile musluğundan akan suyu içme suyuna çevirmeyi tercih etmeye başladı. Hem ekonomik hem sağlıklı su isteyenlerin tercihleri, insanları su arıtma cihazına kaydırıyor. 2020 yılında su arıtma cihazı olan ev sayısının yüzde 20 artacağını öngörüyoruz" dedi. Su arıtma cihazı alırken marka tescil, hizmet yeterlilik ve NSF belgesi olup olmadığının mutlaka sorulması gerektiğinin altını çizen Korkusuz; merdiven altı markalara karşı uyardı.

2,5 milyon kişi evine arıtma aldı

Türkiye Su Arıtmacıları Derneği Başkanı Gökhan Hiçkorkmaz, şehir şebeke suyunun 1.000 litresinin ortalama 5 TL iken, 19 litrelik damacana suya birkaç ton su parası ödendiğine dikkat çekti. Hiçkorkmaz "Hem ekonomik hem daha sağlıklı bulunması sebebiyle ülke genelindeki aylık cihaz satışları son üç yılda 30 bin adetten 60 bin adede kadar çıktı. Türkiye'de halihazırda arıtma cihazı kullanan 2,5 milyon hane bulunuyor. Bu yıl sayının 3 milyonu bulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. İyi bir su arıtma cihazının fiyatının en düşük 1.800 TL'den başladığını belirten Hiçkorkmaz "Ancak gerekli belgelere sahip olmayan, satış sonrası muhatap bulamayacağınız ürünler de var, bunlar haliyle daha ucuz. Tüketici, bu sebeple gerekli belgeleri sormalı. Mağdur olmamalı. Cihaz kendini 1 yılda amorti ediyor. Filtreleri de 6-12 ay arasında değişmeli" uyarısında bulundu.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş Bankası Genel Müdüründen, CHP hisselerine ilişkin açıklama
18 Şubat 2020 16:21		 Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı
18 Şubat 2020 08:43
Sabancı Holding'ten Temsa için yeni hamle
17 Şubat 2020 19:00		 Karşılıksız çek adedi ve keşideci sayısı ocakta geriledi
17 Şubat 2020 15:30
Plazalar 2019'da boş kaldı
17 Şubat 2020 15:11		 Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı
17 Şubat 2020 13:19
Türkiye sanayi üretimi artışında AB ülkelerini geride bıraktı
16 Şubat 2020 11:38		 2 ay önce kurduğu üretim tesisinde, 5 ülkeden teklif aldı
16 Şubat 2020 10:33
THY, 2019 yılını 1,5 milyar TL karla kapattı
15 Şubat 2020 00:58		 Atlasglobal iflas başvurusu yaptı
14 Şubat 2020 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı
Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Yargıda 'Gezi' krizi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi
Pahalı damacana yerine su arıtma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 1
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 7
bir varmış bir yokmuş 1
konya'da kendini asan tır şoförü 2
devamke 3
TFF 3
Sen yabancı değilsin 1
İnsanlıktan nasibini almamış kişi 3
çaylak 1
hazır pizza 4
SON İLANLAR
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam