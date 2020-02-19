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Denetim çürükleri ayıklayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının gıdada tağşiş ve taklidin önlenmesi için başlattığı çalışma büyük yankı uyandırdı.
 19 Şubat 2020 06:41
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Denetim çürükleri ayıklayacak

81 ilde eş zamanlı olarak hafta sonuna kadar sürecek olan ürün bazlı gıda denetimine sektör temsilcileri de destek verdi.

Vatandaş da dikkat etmeli

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri Birliği Başkanı Tarık Tezel: Böyle bir seferberliğe ihtiyaç vardı. Herkesin hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle et ve süt sektöründe 'merdiven altı' diye tabir ettiğimiz, kaçak bir yapı var. Vatandaşlarda da bilincinin artması önem taşıyor. Örneğin çiğ süt fiyatı biliniyor. Ancak siz olması gerekenin çok altında bir ürün aldığınızda, sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz.

Kebapta tavuk doğru değil

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ: Denetimden zarar gelmez, fayda gelir. Halka verilen hizmetin kalitesi artar. Kebapta tavuk atığı çıkıyor. Hazırlayanlarda bilinçsizlik var. Tezgahta tavuk kanadı şişliyor, elini üstün körü yıkıyor. Ardından Adana kebap hazırlıyor. Eline bulaşan tavuk kalıntıları ete karışıyor. Tabii ki 'tek tırnaklı' tespit edilirse bunun affı olmaz.

İşletmeye göre ceza kesilmeli

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: İnsan sağlığını tehdit edene yaptırım olmalı. Ufak tefek sorunlar varsa da uyarıcı olunmalı. Aynı ceza bir iş yeri için yıkıcı olurken, büyükler için bir şey ifade etmeyebilir. Küçük esnafın ufak problemleri nedeniyle kesilen cezalarda dikkatli olunmazsa sonuç öldürücü olur. İşletmeye göre düzenleme yapılmalı.

Üreticiler için ciddi olacak

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu: Daha önce ürün bazlı denetim yapılıyordu ancak bu defa seferberliğe dönüştürüldü. Üretici bazında ciddi etki oluşturacak. Aynı zamanda yapılan ifşalar da uyarı vazifesini görüyor.
Türkiye
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