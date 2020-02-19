1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'de 5 istifa sırada

İyi Parti'de beş vekilin daha istifa hazırlığında olduğu ve parti aradıkları öne sürülüyor.
 19 Şubat 2020 07:27
Yazdır
İYİ Parti'de 5 istifa sırada

İyi Partili vekiller Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok'un istifasının ardından parti içerisinde yeni krizler konuşulmaya başlandı. İlçelerde kongre sürecine giren İyi Parti'yi önümüzdeki dönemde sıkıntılı günler bekliyor. HDP-CHP yakınlaşmasının yanı sıra kongre sürecinde, isteği yerine getirilmeyen vekillerin parti içinde yeni tartışmalar ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

SEBEP HDP'NİN AÇIKLAMASI MI?

Kulislerde, Çokal ve Ok'un istifa etmesinin bir diğer nedenin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak gördüğü yönünde yaptığı açıklamalar olduğu konuşuluyor. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlerde 'Bağrınıza taş basın. CHP ve İyi Parti'ye oy verin' ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın, 'İyi Parti, size söylüyorum: Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz' şeklindeki açıklamaları partide rahatsızlığa yol açmıştı. Partinin bu açıklamalarının ardından CHP ile hala dirsek temasının devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İyi Parti'den istifa edeceği konuşulan 5 ismin bu ay içerisinde ayrılacağı, söz konusu 5 vekilinin de parti arayışında olduğu iddia edildi.

AKŞENER: HABERİM YOK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gazetecinin, 5 ismin daha istifa edeceği iddialarının hatırlatılması üzerine, kendisinin böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. "O bilgiyi verenler demek ki bazı şeyleri biliyor" diyen Akşener "Söylerlerse biz de biliriz. Bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımız için tek bir cümlem olmadı. Bunu saygıyla karşılamak zorundayız. Ama bu irade beyanlarında koskoca bir camiayı töhmet altında bırakacak, gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğunda o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni darbe tartışmalarının kaynağındaki 5 isim
19 Şubat 2020 07:50		 Yargıda 'Gezi' krizi
19 Şubat 2020 07:10
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
19 Şubat 2020 04:53		 Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Şubat 2020 04:48
Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği
19 Şubat 2020 04:44		 19 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2020 00:05
Fransa, okullarda Türkçe derslerini kaldırıyor
18 Şubat 2020 23:36		 İçişleri Bakanlığı'ndan FOX TV'ye tepki!
18 Şubat 2020 23:26
Trump, İdlib konusunda Erdoğan ile görüşüyoruz
18 Şubat 2020 22:36		 Elazığ'da hasar raporlarına itiraz süreci başladı
18 Şubat 2020 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı
Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Yargıda 'Gezi' krizi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi
Pahalı damacana yerine su arıtma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ismail ok 1
elif can yetim 2
çaylak 1
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 7
altay bayındır 4
16.02.2020 malatyaspor'un verilmeyen penaltısı 2
Çam Kozalağı 3
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 1
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 1
dem vurmak 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam