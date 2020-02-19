Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu.
|19 Şubat 2020 07:15
|Yazdır
Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.
Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Ucuz ekmek' satmak mahkeme kararıyla yasaklandı
19 Şubat 2020 07:45
|TÜPRAŞ rafinerisinde korkutan yangın
19 Şubat 2020 07:41
|Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
18 Şubat 2020 22:11
|Ünlü profesörün zor anları kamerada!
18 Şubat 2020 21:52
|Trafikte 'beyzbol sopalı' dehşet
18 Şubat 2020 21:46
|Prof. Dr. Türkeş, trafik kazası yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
18 Şubat 2020 20:50
|Sahtenin de sahtesini yapmışlar: 2 gözaltı
18 Şubat 2020 18:52
|Evine çağırdığı komşusunu vuran zanlı tutuklandı
18 Şubat 2020 18:03
|El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi
18 Şubat 2020 17:44
|Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü
18 Şubat 2020 17:18