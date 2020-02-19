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TÜPRAŞ rafinerisinde korkutan yangın
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan TÜPRAŞ rafinerisinde yangın çıktı. Rafineri bacasında çıkan yangının teknik bir arıza nedeniyle kaynaklandığı öğrenildi.
|19 Şubat 2020 07:41
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan, Türk sanayisinin merkezinde yer alan TÜPRAŞ rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı ileri sürüldü. Paylaşılan görüntülerde tüm Körfezi aydınlatan ışık halkın korku ve panik yaşamasına neden oldu.
Yangının ünitedeki bir arızadan kaynaklandığı, bacadan alevler yükseldiği ileri sürüldü. TÜPRAŞ bölgesinde geçen aylarda da bir yangın çıkmıştı.
Fakat vatandaşların korkmasına neden olan görüntülerin rafinerin bacalarından çıkan tahliye alevi olduğu anlaşıldı. TÜPRAŞ'ta zaman zaman söz konusu alevin büyüdüğü ve uzak mesafelerden de görünür hale geldiği aktarıldı.
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