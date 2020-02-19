'Ucuz ekmek' satmak mahkeme kararıyla yasaklandı

Antalya'da mahkeme, bir esnafın ekmeği 25 kuruş ucuza satmasının 'haksız rekabet' olduğuna karar verdi.

Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, kentte fırın ve marketlerde 1 lira olan ekmeği 75 kuruştan satan Muratpaşa ilçesinde fırını bulunan esnaf Enver Ecer'in 'haksız rekabet oluşturduğu' iddiasıyla Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkemenin değerlendirmesi sonucu Ecer'in haksız rekabet oluşturduğuna karar verildi.

ÜST MAHKEME DE 'HAKSIZ REKABET' DEDİ

Bunun üzerine fırıncı Ecer, derneğin dava takip yetkisi bulunmadığı, haksız rekabet oluşmadığı ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu.

Dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, belirlenen fiyatın altında ekmek satan fırıncıyı haksız bularak yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

"BU ŞEKİLDE SATIŞ YAPANLAR İFLAS ETTİ"

Antalya Ekmek Üreticileri Derneği'nin avukatı Şerife Sultan Alp, yerel ve bir üst mahkemenin kararını yerinde bulduklarını söyledi.

Konuyla ilgili daha önce emsal kararlar olduğunu vurgulayan Alp, "Bu sorun sadece Antalya'da yaşanmıyor, konuyla ilgili birçok ilden bize ulaşıyorlar. Karşı taraf şimdi Yargıtay yoluna başvurdu ama bununla ilgili daha önce emsal kararlar var. Bu şekilde satış yapanların bir süre sonra iflas ettiğini görüyoruz ve onların hakkını da korumuş oluyoruz. Ayrıca insanların sağlıksız koşullarda ekmek yemesini de engelliyoruz" diye konuştu.

"HERKESİN ORTAK ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ"

Haksız rekabet oluşturduğuna hükmedilen fırının şu anki sahibi Yusuf Tekin, fırını yaklaşık 1 yıl önce 6 Mart'ta devraldıklarını, söyledi. Fakat şirket adının değişmediğini aktaran Tekin, "Şu anda taş fırın ekmeğinin maliyeti 95 kuruş. Sağlıklı koşullarda üretilen bir taş fırın ekmeğinin maliyeti. Biz rayiç olarak bakkallara dağıttığımız ekmeklerimizi 1 liradan veriyoruz. 95 kuruşun altında olanlar özellikle Kepez bölgesinde, 75 kuruşa büyük firmaların yaptığı rekabet. Bizim tarzımızda butik çalışan bir yer 100 çuval alıyorsa onlar 200 çuval alarak unu daha az fiyata getiriyor ve böyle haksız bir rekabet oluşuyor. Biz sağlıklı koşullarda 95 kuruşa ekmeğimizi mal ediyoruz. Tezgah satış fiyatımız 1 lira 25 kuruştur. Olması gereken fiyat budur. Ne halkımıza ne de kendimize zarar veriyoruz. Herkesin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu.

"BİZİM GELİRİMİZ ÇOK MU YÜKSEK?"

Fırından ekmek alan Rıza Ateş ise "Ucuz ekmek ben de isterim ama tabii ben fırıncı değilim. Ekmeğin neye mal olduğunu da bilmem. Mahkeme öyle bir karar verdiyse bir bildiği vardır. Bunu söylemek bana düşmez. Ucuz ekmeği kim istemez. Ama üreticiyi, imalatçıyı da düşünmek lazım. Bizim gelirimiz çok mu yüksek ama teraziyi de ortadan tutmak lazım" dedi.

"EKMEĞİN KALİTELİSİ OLMAZ, HİJYENİĞİ OLUR"

Mustafa Adıgüzel adlı vatandaş ise "Ucuz ekmeği herkes ister. Millet keyfine göre nerede ucuz, temiz bulursa oradan alır. Buradan kaç sefer aldık, hoşumuza gitti. Vicdanı olan zaten rayiç neyse ondan satar. Ekmeğin kalitelisi olmaz. Hijyenik olur. Ekmek ekmektir" dedi. Yüksel Borluk da "Adam diyor ekmek 1.25, diyor pahalı. Sigaraya 30 lira veriyorsun o değil de ekmek mi pahalı" dedi.