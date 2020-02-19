Yeni darbe tartışmalarının kaynağındaki 5 isim



ABD merkezli Rand Corporation adlı düşünce kuruluşunun raporuyla "Türkiye'de darbe" tartışmaları yeniden alevlendi.

Milliyet'ten Özay Şendir'in haberine göre: Gölge CIA diye bilinen bu kuruluşun Türkiye'ye dair ilk raporu değil bu.

2003 yılında da, Ilımlı İslam diye bir rapor yazmıştı bu kuruluş.

O raporda, ABD yönetimine, ayetler ve hadisler üzerinde şüpheler yaratmak için oynamalar yapmak ve bazı "Müslüman liderleri" uygun şekilde kullanmayı tavsiye etmişlerdi.

Kullanılması gerektiği söylenen 5 isim şöyle:Eski Bosna Müftüsü Mustafa Ceriç, UCLA'nın İslam Hukuku Profesörü Abou El Fadl, Türkiye'den Fetullah Gülen, Suriyeli yazar Muhammed Shahrur ve Amerika İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Hişam Kabbani.

Arama motorları birbirinden bağımsız olarak sıralanan bu isimlerden bazılarının arasında ilişki olduğunu söylüyor.

Mesela Profesör Fadl'ın Youtube'da FETÖ'yü öven bir röporajı var.

Bir diğerinin kızına Türkiye'de FETÖ iş bulmuş, bir diğeri tıpkı FETÖ lideri gibi uzun yıllardır ABD'de kaçak.

Suudi Arabistan'ın Kuran-ı Kerim'i İbraniceye çevirirken Hz. Muhammed'in adını anmamasından, Mescid-i Aksa'dan "Tapınak" diye söz etmesinden ve 300 kadar hata ya da tahrifat yapmasından sonra, 17 yıl önceden gelen bu öneriler halen yürürlükte mi diye merak ediyor insan.

Üstelik öyle olduğuna inanmak için çok sebebimiz var...