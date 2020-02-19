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Faiz indiriminde Merkez'in eli güçlü

Merkez'in hala faiz indirmek için marjı var. Korona başta olmak üzere bazı riskler de masada... Bu ortamda indirim 25 baz puan olabilir
 19 Şubat 2020 08:08
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Faiz indiriminde Merkez'in eli güçlü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz toplantısı için 19 Şubat'ta yeniden toplanıyor. TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Ağırlıklı görüş faizlerin aynı kalmasından yana olsa da yapılan anketlerde 50 baz puana kadar indirimlerin yapılabileceği tahmin ediliyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: TCMB'nin bu toplantıda da faiz indirimine devam ederek 25 baz puan daha faizi indirmesini bekliyoruz. Yabancıların hisse senedi ve tahvilde satıcı olduklarını görüyoruz. Faiz indirimlerinin devamı, yabancı satışlarının sürmesine neden olacaktır.

Faiz indirimlerinin devam etmesi ile birlikte dövize kayma riski gündemdeki yerini koruyor.

Korona etkisi

Piyasalar bir yandan da korona virüsü ile ilgili gelişmeleri izliyor. Virüs nedeniyle ölü sayısının 1868, vaka sayısı da 72 bin 436'a yükseldiği yönündeki haberler piyasalar için riskten kaçışı beraberinde getiriyor. Bu nedenle TCMB'nin gerçekleştireceği toplantıda alacağı faiz kararı kadar piyasalara vereceği mesajlar da önemli olacak.

Salgının henüz kontrol altına alındığına yönelik ikna olunmuş değil. Sağlık olarak daha zayıf ülkelere virüsün sıçramasının, beraberinde daha büyük korkuları da getirebileceğinden endişe ediliyor.

Marj bulunuyor

Riskten kaçış değerli metallere de dolara olan talebi artırıyor. Dolar Endeksi DXY 99,20 seviyesinde bulunuyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini gösteren dolar endeksinde kritik sınır 100 seviyesi. Dolar Endeksi'nin şu an için 100 seviyesinin üzerine çıkmasını beklemiyoruz.

Gösterge faiz 11.33 seviyesinde bulunuyor. Yıllık tüketici enflasyonu 12.15, yılsonu enflasyon beklentisi ise 8.2'de. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporu sunumunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Gerçekleşmesi beklenen enflasyona göre TCMB'nin hala faiz indirim marjı bulunuyor. Ancak mevcut riskler masada dururken piyasalara vereceği mesajlar önemli olacak.

Gram altın fiyatı 310 lirayı aştı

Koronavirüs endişeleriyle güvenli limana sığınan yatırımcılar, altın fiyatının yükselmesinde rol oynuyor. Altının onsu dün, 1.587 doların üzerinde işlem gördü. Yurtiçi piyasada da gram altın dün yüzde 1'e yakın değer kazandı. Gram altın fiyatı 310 liranın üzerine çıktı.
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