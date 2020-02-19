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Bağış kampanyası gelirine bankalar el koyabilir!

Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş'ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor.
 19 Şubat 2020 08:10
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Bağış kampanyası gelirine bankalar el koyabilir!

Şu aşamada çıkış yolu yok.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında "Tek çıkış yolu bağış kampanyası" diyerek mali zorlukların üstesinden gelmek için bunun bir nefes olacağını vurguladı. Ancak projenin hayata geçirilmesi hiç kolay değil.

Akşam gazetesinin haberine göre, böyle bir kampanya için gerekli izinler alınsa bile, taraftarın yapacağı bağışların kulübün sıcak para ihtiyacını karşılamada kullanılması zor. Zira bankalarla yapılan anlaşma gereği, gelirler temlikli. Beşiktaş Yönetimi de bu parayı banka temliğine takılmadan Sportif A.Ş'deki sıcak para ihtiyacına kullanmak için çözüm arıyor.

Yasa gereği futbol şirketinin bir bağış kampanyası yapma yetkisi yok. Kampanya dernek üzerinden yürütülmek durumunda. Derneğe gelecek paralar da buradan kulübe aktarılacak.

Ancak Beşiktaş'ın Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın sadece futbol A.Ş'yi kapsamadığı, dernek gelirlerinin de anlaşmaya dahil olduğu belirtiliyor. Yönetim bu sorunların aşılması halinde bağış kampanyasını nasıl ve hangi mecralarda yürüteceğini de planlıyor. Bu konuda bir televizyon kanalıyla da anlaşma planı var.

1903 TL'YE YENİ ÜYELİK

Beşiktaş Yönetimi'nin kulübe gelir getirmek için yaptığı çalışmalardan biri de üyelik kampanyası. Siyah-Beyazlı yönetim henüz resmen açıklamasa da bu konuda çalışmalar yürütüyor. Mart'ta başlayacak üyelik alımlarında fiyatın 1903 TL gibi sembolik ve makul bir ücretle yapılması ve bu yolla ciddi bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Beşiktaş Yönetimi üyelik aidatlarını da artırıp, kulübe nakit girişi sağlama hesabı yapıyor.

ÇEBİ'DEN YARDIM KAMPANYASI MESAJI

Geçtiğimiz günlerde yapılan Divan Kurulu'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yardım kampanyası mesajı verdi.

Çebi, "Kartal Yuvaları felaketin içinde yüzüyor. Hepsi temlikli arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Elektrik parasını ödemek için bile yok. Yapma bu sözleşmeyi, neden yaptın? Hiç olmazsa bir yerlerden 3-5 kuruş alıp çeviriyorduk kulübü. O kendi dönemine ait 300 milyon TL'yi ödeyebilmek adına imzayı attı ve parayı alıp gitti. Hiç hoş olmadı. Sonra ne olacak burası?

Biz bu şartlarda burayı çeviriyoruz. Benim burada yazan alacaklı bir param var. Bu şartlar altında çıkabileceğimiz tek bir yol kaldı; bağış kampanyası. Beşiktaş'ı, Beşiktaşlıdan başka kimse kurtaramaz ve yardımcı olamaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok ki. Hazırlık bitmek üzere, en kısa zamanda huzurlarınıza geleceğiz. 1 lira da bir, bin lira da bir. Artık biz beraberiz. Sorunları beraber çözeceğiz. Birkaç sene içerisinde muhteşem bir Beşiktaş'ı beraber yaratacağız" dedi.
NTV
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