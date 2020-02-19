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Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşları kurumun mutemedi tarafından çalındı.
 19 Şubat 2020 08:29
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Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı

Uzman çavuş olarak görev yaparken Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçen mutemet Y.Y. yaklaşık 101 çalışana ait 700 bin lirayı geçen maaş tutarını kendi hesabına geçirerek ortadan kayboldu. Koro Müdürü Ayşem Ü. G.'e ait e-imza şifresini kullanarak tüm parayı kendi hesabına aktaran Y., daha önce İzmir 1 No'lu Koruma Kurulu'nda çalışırken de benzer davranışları yüzünden kurumdan gönderildiği ileri sürüldü.

101 ÇALIŞAN MAĞDUR

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, klasik türk müziğinin geliştirilmesi, yozlaştırıcı müzik türlerinin etkisinden korunması, yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması amacıyla 1985 yılında kuruldu. Cumhuriyet tarihinde İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan sonra ikinci resmi Türk Müziği İcra Kurumu olma özelliği taşıyan koroda halen 57 Ses , 22 Saz ve 4 misafir saz sanatçısı ve 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan görev yapıyor. Sanatçılar ve çalışanlar 15 Şubat günü yatması gereken maaşları için hesaplarına baktıklarında büyük bir şok yaşadılar. Düzenli olarak her ayın 15'inde yatan maaşları hesaplarında yoktu. Önce kendi hesaplarının boşaltıldığını düşündüler ama kurumdaki mesai arkadaşlarının hepsi aynı dertten mustaripti. Kurumlarında görev yapan mutemet Y.Y'yi aradılar. Cep telefonu kapalıydı. Koronun müdürü Ayşem Ü. G.'e sordular. Güvenç'in de maaşı yatmadığı ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anladılar.

ÖNCEKİLER RAHATSIZDI

Y.Y. önce İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nda 'bigisayar işletmeni' sıfatıyla göreve başladı. Kurum çalışanları Y.Y'nin tutumundan rahatsız oldukları için hakkında şikayetçi olmuşlardı. 8 ay önce İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda çalışan muhasebe personelinin müdür ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu kurumdan ayrılması üzerine Y.Y. İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce koroya muhasebe personeli olarak atanmıştı.

MAAŞLAR BUGÜN YATACAK

Maaşları hesaplarına yatmayan personel ise isyan etti. Kira, kredi gibi rutin ödemeleri olan çalışanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri personel maaşlarının 19 Şubat günü tekrar yatırılacağını duyurdu.
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