1 Nisan'dan itibaren yeni vergiler geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre; oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampinglerde konaklama vergisi uygulanacak.

Yüzde 2 olarak belirlenen vergi oranı 1 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve bu yılın sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan personel misafirhaneleri, konukevleri, dinlenme tesisleri, kampları gibi tesislerde de konaklama vergisi alınacak. Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan mola noktaları gibi tesislerde konaklama vergisi alınmayacak.

Devre mülk ve devre tatillerin kullanım haklarının ticari bir organizasyon olmaksızın kiraya verilmesi dolayısıyla sunulan hizmet de verginin konusuna girmeyecek. Ancak, işletmelerin envanterinde bulunan veya işletmelerce kiralanan devre mülk ve devre tatillerin, konaklamaya ilişkin hizmetleri sunmak için belirli bir süreliğine kiralanması veya geceleme hizmetlerine tahsis edilmesi verginin kapsamına girecek. Hizmetten yararlananın uyruğu ya da kişiliği verginin alınmasını etkilemeyecek.

KAMPLARDA NASIL OLACAK?

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre: Tebliğ taslağına göre konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabi olacak. Geceleme; oda veya yer tahsis etmek, tesiste günlük yatma, barınma, kalma hizmetini içerecek. Geceleme hizmeti alan kişinin gecelemeyi tamamlamadan tesisten ayrılması vergiyi etkilemeyecek. Kampinglerde, kampçıların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması veya kampçı ünitesinin çadır, çadır-araba, motokaravan, bungalov gibi ünitelerden oluşması, hizmetin, geceleme hizmeti içeriğini etkilemeyecek. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Buna göre, geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak satılan konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacak. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden vergi hesaplanmayacak. Bu durumda da vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak.

ÖRNEKLERLE KONAKLAMA VERGİSİ

Pansiyon işletmecisi (A), oda+kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı hizmetini, düzenlediği konaklama faturasında ayrıca gösterse ya da bu hizmet için ayrıca fatura düzenlese dahi, geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle tesis bünyesinde sunulan söz konusu hizmet vergiye tabi olacak.

Özel konaklama tesisi işleticisi (B) tarafından, Kapadokya'da bulunan tesisinde 3 gece her şey dahil konaklama ile birlikte tesis bünyesi dışında sunulacak balon turu satışında, balon turu için müşteriye ayrıca fatura düzenlenmesi halinde, konaklama hizmetinden bağımsız olarak faydalanılan ve tesis bünyesi dışında sunulan söz konusu hizmetten dolayı vergi hesaplanmayacak. Ancak, balon turuna ilişkin olarak ayrıca fatura düzenlenmemesi halinde, konaklama hizmetine ilişkin düzenlenen faturada tüm hizmet bedeli üzerinden vergi hesaplanacak.

Tatil köyü işleticisi (D) tarafından, tesisin bünyesinde bulunan eğlence salonunda verilen ve parça başına ayrıca fiyatlandırılıp müşteriye bedeli mukabili sunulan eğlence hizmetleri, geceleme hizmeti ile birlikte satılmadığından vergiye tabi olmayacak. Diğer taraftan, müşteriye konaklama bedeline dahil edilerek paket dahilinde sunulan bu türden eğlence hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.

Butik otel işleticisi (E) tarafından, otelin bünyesinde bulunan lokantada, otelde konaklamayanlara bedeli mukabili yemek hizmeti verilmesi halinde, bu hizmet vergiye tabi olmayacak.

Termal otel işleticisi (F) tarafından, otelin bünyesinde bulunan SPA ve yüzme havuzu alanlarında, otelde konaklamayanlara günübirlik hizmet verilmesi halinde, otelde konaklamayanlara verilen bu hizmet vergiye tabi olmayacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Konaklama vergisi yılın sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Vergi hizmeti alandan tahsil edilecek. Vergiyi müşteriler ödeyecek. Tahsilatı yapan işletmeler ise vergiyi beyan edecek. Vergi KDV hariç hesaplanacak.

2020 YILINDA YÜZDE 1

Tebliğ taslağında şu örnek verildi:

1) Apart otel işletmecisi (A) tarafından KDV hariç 1.000 Türk lirası karşılığında sunulan geceleme hizmetine ilişkin olarak 1/5/2020 tarihinde düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç): 1.000 TL

Hesaplanan Konaklama vergisi tutarı

(1.000 TL x 0,01=): 10 TL

KDV matrahı: 1.000 TL

Hesaplanan KDV (1.000 TL x 0,08=): 80 TL

GENEL TOPLAM : 1.090 TL

2021 YILINDA YÜZDE 2

2) Otel işletmecisi (B) tarafından KDV hariç 5.000 Türk lirası karşılığında sunulan tam pansiyon konaklama hizmetine ilişkin olarak 17/2/2021 tarihinde düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç): 5.000 TL

Hesaplanan Konaklama vergisi tutarı

(5.000 TL x 0,02=): 100 TL

KDV matrahı: 5.000 TL

Hesaplanan KDV (5.000 TL x 0,08=): 400 TL

GENEL TOPLAM : 1.090 TL