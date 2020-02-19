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Rıdvan Dilmen: Futbol siyasete karışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği katkıdan bahsederken Rıdvan Dilmen, "Siyaset mi futbola karışıyor, futbol mu siyasete?' Bana göre futbol siyasete karışmaya çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.
 19 Şubat 2020 08:57
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Rıdvan Dilmen: Futbol siyasete karışıyor

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in "Devlet sadece Trabzonspor'a değil her kulübe yardımcı oluyor" sözüne destek verdi.

''Futbol siyasete karışmaya çalışıyor''

Takvim'e konuşan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; 'Aslında burada sorulacak soru: 'Siyaset mi futbola karışıyor, futbol mu siyasete?' Bana göre futbol siyasete karışmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde futbol dünyası, spor dünyasına devletin katkısı tartışılmaz. Avrupa'da statlara iki ülke rekor bütçe ayırıp yatırım yapmış. Biri Türkiye diğeri Polonya. Yine yayın ihalesinde rakamın yükselmesinde yayıncı kuruluşun Türkiye'ye girmesinde, Spor Toto'nun alt liglere sponsorluğu keza Ziraat Bankası'nın sponsorlukları devletin desteğinin birer örneğidir.

''Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi doğruydu''

Sayın Cumhurbaşkanı'nın Pakistan dönüşü kulüp başkanlarına ve çalışma arkadaşları için eleştirisi doğruydu. Aslında bizi tercüme etti. Kulüp başkanlarının ve arkadaşlarının demeçlerine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu. F.Bahçe Divan Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız "Gönül ferman dinlemiyor" diyerek Fenerbahçeliliğini dile getirmiş ama hemen ardından da Vefa Küçük'ün maçlara davetine "Milli maçlarda ve Avrupa maçlarında takımlarımıza destek olmaya geliyorum. Onun dışında maçlara gitmiyorum" demişti.

''Kitleleri yanlış yönlendirmemeleri gerekiyor''

Geçmiş dönemlere baktığımızda Hikmet Çetin, Mesut Yılmaz gibi siyasi isimler de her zaman tuttukları takımları dile getirdiler. Trabzonsporlu Bakanların da takımlarını sevmesi kadar doğal bir şey yok. Başkanlar kulüplerin liderleridir. Bu konularda kitleleri yanlış yönlendirmemeleri gerekiyor. Herkesin duyarlı davranması gerekiyor. TFF'ye de burada büyük görev düşüyor. Statlara siyasi sloganların sokulmaması lazım. TFF'nin bu tür konulara izin vermemesi gerek.

''Fenerbahçe'nin hakkının da yendiğini söylemeliyim''

Şöyle bir baktığımız zaman Fenerbahçe'ye Kenan Evren Lisesi arazisi, Topuk Yaylası, İncek tesisleri, Samandıra, Ülker Arena, Beşiktaş'a Fulya, stat ve Ümraniye, Galatasaray'a TT Stadı, Florya ve Riva, Trabzonspor'a da stat ve tesis gibi konularda devletin verdiği destek açıkça ortada. Sporun abisi konumundaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsız bir şekilde destek verdiğini açıkça söyleyebiliriz.

Devlet kulüplere bu kadar destek vermese, devletin bakanlıklarına borcu olan kulüplere bakanlıklar destek vermese Avrupa'da yaşayacağımız sıkıntıyı siz düşünün. Ali Şen Başkanın dediklerine kısmen katılıyorum. Ama bu sezon Fenerbahçe'nin hakkının da yendiğini söylemeliyim. TFF'nin bu süreçte aldığı veya almadığı kararlarla kamu vicdanını rahatsız ettiğini söylemek lazım.

''Başkanların buna alet olması yanlış''

Trabzonspor çok güçlü bir takım. Şu ana kadar da ortaya koyduğu futbol ortada. Bu periyottaki performansını siyasete bağlamak büyük yanlış. Sosyal medyadaki siyasi grupların konuyu siyasete çekmesi kulüp başkanlarının da buna alet olması çok daha büyük yanlış. Buna alet olmamaları gerekiyor.
Takvim
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