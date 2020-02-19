Virüsle savaşın kilit ismi de öldü
|19 Şubat 2020 09:03
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Çin'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şok bir ölüm daha yaşandı. Salgının merkezi Vuhan'da bulunan Kent Hastanesi'nin başhekimi Liu Zhiming, yerel saatle sabah 10.30'da hayatını kaybetti. Zhiming, salgın nedeniyle hayatını kaybeden ikinci üst düzey doktor olurken, haber ülkede adeta şok etkisi yarattı. Çin genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı bin 873'e, virüs bulaşmış hasta sayısı 73 bin 335'e yükselirken; 12 bin 803 kişi de tedavi edildi.
ÜÇ BİN DOKTORA BULAŞTI
Hubey eyaletine şimdiye kadar 32 binden fazla sağlık çalışanı gönderildi. Bu görevlilerin yüzde 60'ının kadın olduğu ve 3 bin 19 sağlık çalışanına virüs bulaştığı açıklandı. Virüsten dolayı hayatını kaybeden doktor sayısının ise 7 olduğu biliniyor. Dr. Zhimming'den önce, Vuhan'da virüsü ilk kez ortaya çıkaran ancak "korku yaydığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Dr. Li Venliang da virüsten dolayı hayatını kaybetmişti. Japonya'da karantinada tutulan yolcu gemisinde ise 88 kişide daha koronavirüs virüs tespit edilirken, virüslü yolcu sayısı 542'ye ulaştı.
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