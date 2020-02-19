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Herkes sussa da Türkiye yanınızda

Suriye'de rejim ve destekçileri yine sivilleri hedef aldı. TSK ve Türk yardım kuruluşları ise İdlib çevresinde mazlumların umudu olmaya devam ediyor
 19 Şubat 2020 09:07
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Herkes sussa da Türkiye yanınızda

Suriye'de Rus savaş uçakları, dün sabah saatlerinden itibaren Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi ve çevresini hedef aldı. Ebzimo'da 3 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, Dana ve Kefrenbil beldelerine topçu saldırısı düzenledi. Rejimin, Türkiye sınırına 5 km mesafedeki Dana'ya yaptığı 8 top atışında 1 sivil yaşamını yitirdi. Esad güçlerinin saldırılarında hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanlarının rastgele hedef alındığı için bölgedeki birçok okul ve hastane kapalı tutuluyor.

Temel altyapı sistemleri zarar gördü. Salgın hastalık riski ve sivillerin barınma ve ısınma sorunu endişe verici boyutlara ulaştı. Başını sokabilecek bir çadır bulabilen anneler çocuklarını sıcak tutabilmek için tekerlek ve plastik yakıyor.

Uğur Yıldırım
Sabah
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