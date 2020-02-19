Karius gidiyor, Volkan geliyor
|19 Şubat 2020 09:19
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Volkan Babacan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek
Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius'un, istikrarsız bir görüntü sergilemesi sonrasında Beşiktaş'ta yönetim, dönem sonunu beklemeden yeni kaleci arayışına başladı.
Kulüple kontratı Haziran ayında bitecek olan Alman file bekçisiyle yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni kalecisini buldu.
Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlıların, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'la anlaşma sağladığı kaydedildi.
İstanbul temsilcisinde Mert Günok'un gölgesinde kalan 31 yaşındaki kaleciyle menajeri aracılığıyla el sıkışan Kara Kartal, Başakşehir'in de ayrılığa sıcak baktığı Volkan'ı, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.
2014'ten bu yana Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi, 6 sezonda 161 karşılaşmada görev yaptı.
Başakşehir'deki başarılı görüntüsü sonrasında bir dönem A Milli Takım'ın kalesini de koruyan Volkan, 35 karşılaşmada görev yapmıştı.
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