Muhammedin ailesine Türkiye sahip çıktı

İdamla yargılandığı Mısır'a yanlışlıkla iade edilen Muhammed Abdulhafız Hüseyin'in ailesine devlet sahip çıktı. Somali'den Türkiye'ye getirilen Hüseyin'in ailesine Türk vatandaşlığı verilecek. Geçtiğimiz yıl aişgüzar bazı memurların sebep olduğu bir iade işlemi günlerce konuşulmuştu. 16 Ocak 2019'da Somali'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen uçakta bulunan Mısırlı Muhammed Hüseyin, elektronik vize işlemleri sırasında alıkonulmuştu. Mısır'daki darbeciler tarafından hakkında idam kararı verilen Hüseyin, görevli memurun yanlış kararı sonucu ülkesine iade edilmişti.

EŞİ VE ÇOCUĞU GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, hayati tehlikesi olduğu halde Hüseyin'i Mısır'a iade eden görevliler hakkında hukuki işlem başlatmıştı. Türkiye, bu yanlışlığın ardından bir dizi adım attı. Benzer hataların tekrarlanmaması için prosedürler değiştirildi. İade işlemlerinde yetki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne verildi. Olayın hemen ardından Hüseyin'in Somali'de kimsesiz kalan çocuğu ve eşi Türkiye'ye getirildi. Bir eve yerleştirilen aileye gerekli yardımlar yapıldı. Ayrıca aileye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi için de işlem başlatıldı.

MATEMATİK DEĞİL VİCDAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Katar merkezli el-Cezire televizyonuna konuya ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin hayati tehlikesi olan hiç kimseyi iade etmeyeceğini belirten Soylu, Hüseyin'in Mısır'a gönderilmesinin bazı personelin yanlışlığı yüzünden olduğunu ifade etti. Soylu şunları söyledi: "Biz kendi ülkesinde hayatı tehdit altında olabilecek hiç kimseyi göndermeyiz. Burası Anadolu coğrafyasıdır. Burayı geçiş güzergahı olarak kullanmak isteyenleri, para kazanmak için gelenleri elbette ki anlaşmalar çerçevesinde iade ederiz. Ama canı tehlike altındaysa bunu yapmayız. Bu konuda bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde yanlışlık yapılmıştır. Bu da Türkiye'nin 'göç'ü matematikle değil hem vicdanla hem de tarihin bize bıraktığı anlayışla yönettiğinin göstergesidir. Biz göçü önlemeye çalışan değil, yönetmeye çalışan bir ülkeyiz."