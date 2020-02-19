1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

8 bin kripto muvazzaf ayıklandı

FETÖ'nün itirafçı olan mahrem imamları tek tek isim verdi 43 ilde 101'i muvazzaf 157 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bir yılda deşifre edilen FETÖ'cü muvazzaf asker sayısı 8 bin 74'e yükseldi.
 19 Şubat 2020 09:39
Yazdır
8 bin kripto muvazzaf ayıklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında kontörlü aramalardan tespit edilen astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. İzmir merkezli 43 ilde operasyon yapıldı. Şüphelilerin 31'inin Deniz, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin aktif çalıştığı öğrenildi. 108 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden deniz astsubay İ.E.'nin, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, muvazzaf hava astsubay C.Ç.'nin Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın, hava astsubay E.M.'nin 2014- 2016 yılları arasında ihraç durumdaki Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın, hava astsubay G.İ.'nin, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile Hava Tuğgeneral Fikret Erbilgin'in emir astsubaylıklarını yaptıkları belirtildi. Bir başka şüpheli S.B.'nin ise, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ve emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi.

SAYI 8 BİN 74'E ULAŞTI

FETÖ'nün en kritik yapılanma adresi olan TSK'da büyük temizlik yapıldı. Titiz çalışma sonucunda 2019 yılından bugüne 8 bin 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilip işlem yapıldı. Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda TSK'daki kripto FETÖ'cülerin deşifre edilmesinde ankesör soruşturması ve mahrem imamların etkin pişmanlıktan yararlanıp verdiği ifadeler etkili oldu. 2019 yılında 4 bin 512 astsubay, bin 892 subay, 435 uzman çavuş, 696 askeri öğrenci olmak üzere toplam 7 bin 535 muvazzaf asker hakkında FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltı kara alındı. 2020 yılının başından bu yana ise 539 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

SLAYTLA SORULARI ANLATTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ'ye yönelik en kapsamlı operasyonu gerçekleştirdi. 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 54 ilde 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 GÜNLÜK KAMP

ByLock içeriklerinden ulaşılan itirafçı sanıklar, 440 şüphelinin isimlerini tek tek açıkladı. İfadelerde, 15-20 kişilik gruplar halinde örgüt evlerinde toplanıldığını, 5 günlük ev kampları için sınava girecek polis memurlarının rapor ve izin alarak geldiği anlatıldı. İtirafçı sanıklar soruların ezberlettirilmesi için bazı evlerde slayt gösterisi bile yapıldığını söyledi.

6 KRİTER KONDU

FETÖ'nün çaldığı sorularla sınavı kazanan şüphelileri şu 6 kriterle belirledi: "2007 komiser yardımcılığı sınavı puan farkı, 2008 iptal edilen sorulara doğru cevap verme oranı, yanlış sorulara doğru cevap verme oranı, cevap benzerlikleri Bu kapsamda 1088 kişi şüpheli oldu.

Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
19 Şubat 2020 09:55		 3 PKK/YPG'li terörist hudut karakoluna teslim oldu
19 Şubat 2020 09:51
Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltında
18 Şubat 2020 20:54		 Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
18 Şubat 2020 20:08
DEAŞ'lı infazcı babanın oğlu da örgüt üyesi çıktı
18 Şubat 2020 18:55		 Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya hapis cezası
18 Şubat 2020 18:11
İzmir'deki FETÖ davasında iş adamı Karakaş'a hapis cezası
18 Şubat 2020 17:48		 Ankesörden aranan 9 FETÖ şüphelisi gözaltında
18 Şubat 2020 17:07
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
18 Şubat 2020 16:43		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
18 Şubat 2020 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Elazığ'da AFAD aracı ağaca çarptı: 3 yaralı10:10 - Üniversitedeki beyaz toz paniği şaka çıktı10:09 - Askeri gözlem noktalarımız görevlerini ifa etmeye devam edecek10:07 - Borsa, güne yükselişle başladı10:06 - Erdoğan'dan vekillere: Odanızda içmiyorsunuz değil mi?10:05 - Polis memuru istifa edip sözleşmeli atanabilir mi?10:04 - Kayıttan 'cayma hakkı' 15 gün olsun!10:00 - Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi09:57 - Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı09:56 - Dolar güne yükselişle başladı
09:55 - Adana'da yakalanan dilenci ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı09:55 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı09:54 - Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi09:53 - Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor09:51 - 3 PKK/YPG'li terörist hudut karakoluna teslim oldu09:51 - Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor!09:45 - 100 bin konut projesinin il il kura tarihleri09:39 - 8 bin kripto muvazzaf ayıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
Erdoğan'dan milletvekillerine tepki
Darbeciler için 'Rütbelerini sökün, mallarına el koyun' talebi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Yeni darbe tartışmalarının kaynağındaki 5 isim
Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaylak 1
tuvana türkay iticiliği 1
hasan ali kaldırım 1
ucuza almak için akşam pazarına çıkın 4
bekle 5
serdar aziz 1
konya'da kendini asan tır şoförü 2
bisiklet 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
eleştirinin dozunu kaçırmak 3
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam