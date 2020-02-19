3 PKK/YPG'li terörist hudut karakoluna teslim oldu
MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim oldu.
|19 Şubat 2020 09:51
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim oldu."
Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/KsjltW8emKT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2020
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