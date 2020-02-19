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Adana'da yakalanan dilenci ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı

Polisin "İnsanların dini duygularını sömürerek para topluyorsun" demesi üzerine, dilenci namazlarını kıldığını belirterek dua okudu
 19 Şubat 2020 09:55
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Adana'da yakalanan dilenci ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı

Adana'da kaldırımda dilencilik yapan kişi polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir kişinin dilendiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Bulvara gelen ekipler, Necmettin E'nin (32) çöp konteyneri yanında bir yandan elindeki ekmeği de yiyerek, yoldan geçenlerden yardım isteyip dilendiğini belirledi. Bunun üzerine, olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de gelmesi istendi.

Zabıta ekiplerinin gelmesini beklerken bir polis memuru, ''Necmettin çöpün yanında yemek yenmez, bu nedir biliyor musun? Çöpün yanında yemek yiyorsun gelen geçen 'bu çöpten yemek mi yiyor' diye düşünüyor. Ondan sonra insanların dini duygularını sömürerek, para topluyorsun.'' dedi.

Bu sırada, Necmettin E. "Bu saatte duygu sömürüsü mü yapılır? Cuma namazına da gidiyorum. Namazlarımı kılıyorum. Elhamdülillahi hepsini biliyorum'' diyerek, dua okumaya başladı.

Daha sonra polisin Sübhaneke duasını sormasının ardından Necmettin E, bu duayı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine polis "Peki nasıl namaz kılıyorsun?" diye sordu.

Yaşanan bu ilginç diyaloğun ve yapılan kontrollerin ardından Necmettin E, işlemlerinin tamamlanması için gelen zabıta ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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