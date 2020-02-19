Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
|19 Şubat 2020 09:55
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, avukat A.M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli A.M, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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