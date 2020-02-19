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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Şubat 2020 09:56
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.40 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0690 6,0700
Avro 6,5530 6,5540
Sterlin 7,8660 7,9050
ANKARA
ABD Doları 6,0450 6,0950
Avro 6,5250 6,5850
Sterlin 7,8200 7,9530
Anadolu Ajansı
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