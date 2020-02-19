Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı

'ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA ATANMASI MÜMKÜN DEĞİL' Ücretli öğretmenliğin, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığını gidermek amacıyla yaptığı bir görevlendirme sistemi olduğunu anlatan Erdem, "Yani bir atama sistemi değildir, tamamen MEB'in bu açığı kapatmaya yönelik uygulamasıdır. Ücretli öğretmenlikte kadroya atama durumu söz konusu değildir, bu öğretmenler ihtiyaca göre görevlendirilir ve ihtiyaç yerine getirildiğinde de görevine son verilir. Kısacası, öğretmenlerin atama öncesi part-time, geçici görev alabildikleri bir çalışma sistemidir." ifadelerini kullandı.