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Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda; tıbbi ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı. Zamlı tarife 19 Şubat çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
 19 Şubat 2020 09:57
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Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Değerlendirme Komisyonu'nundan yapılan açıklama şöyle:

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL'den 3,8155 TL'ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.

Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir."

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin," Yapılan zamla birlikte Türkiye'de bulunamayan ilaçların bulunabilirliği de artmış olacak. Bizim için önemli olan buydu. Bazı ilaç firmaları bu zammı bekliyordu" açıklamasında bulundu.
Sözcü
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