Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
|19 Şubat 2020 09:57
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Değerlendirme Komisyonu'nundan yapılan açıklama şöyle:
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL'den 3,8155 TL'ye artırılmıştır.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.
Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.
Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir."
Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin," Yapılan zamla birlikte Türkiye'de bulunamayan ilaçların bulunabilirliği de artmış olacak. Bizim için önemli olan buydu. Bazı ilaç firmaları bu zammı bekliyordu" açıklamasında bulundu.
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