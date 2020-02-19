Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi



Üç yıl önce Bursa'da yaşanan olay ile ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldü. Bir süre çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Kırklareli'ne vali olarak atanan Çiftçi'nin soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu yürütürken, diğer 4 kişinin soruşturması ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

Açılan iki ayrı dava dosyasında yer alan belgelere göre olay şöyle gelişti: 2011-2017 arası Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Orhan Çiftçi (54), ilçe belediyesinde görevli Meltem Özkalfa (50) ile tanıştı. İkili arasında bir süre sonra yakınlık oluştu ve Çiftçi birkaç kez Özkalfa'nın evine gitti.

GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Hürriyet'tin özel haberine göre: İkilinin ilişkisi 2016 sonuna dek sürdü. Anılan yıl Çiftçi, İstanbul Bağcılar'a kaymakam olarak atandı. Çiftçi, yeni görev yerine geldikten sonra Özkalfa ile görüşmek istemediğini kendisine iletti. Ancak Özkalfa bu durumu kabul etmedi ve sık sık kaymakamlığı telefonla aradı. İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde küfürleşmeler oldu.

Çiftçi, olayın kendisine sıkıntı vermeye baş gösterdiğini düşünerek daha önce görev yaptığı Sakarya'da tanıdığı kişilere haber vererek Bursa'ya gitti. Çiftçi ve beraberindeki biri kadın 4 kişi 8 Mayıs 2017 günü Bursa'ya ulaştı. Özkalfa, Çiftçi ile kararlaştırdıkları yere gitti. Taraflar arasındaki ilk gerginlik bu buluşma yerinde yaşandı. Dakikalar sonra Çiftçi ve beraberindeki kişiler Özkalfa'yı Balat Ormanlık Alanı olarak bilinen yere götürdü.

AYAKLARININ ALTINI ÖPTÜRDÜ

Çiftçi'nin yanındaki kişiler Özkalfa'ya yönelik "Bir daha Orhan Beyi arama. O artık yok biz varız, seni öldürürüz" dedi. Özkalfa bir saate yakın ormanlık alanda bu kişiler tarafından darp edildi, ağır hakaretlere maruz kaldı. Özkalfa, öldürüleceği korkusuyla, bir daha Çiftçi'yi aramayacağını belirterek "Telefonumu verin gideyim" dedi. Özel Soruşturma Bürosu Savcısı Ekrem Aydıner'in hazırladığı İddianameye göre Çiftçi, Özkalfa'nın serbest bırakılması için son bir şart sundu. İddianamede "Serbest bırakmadan önce, şüpheli Orhan Çitçi, şikayetçiye, ayağının altını öpmesi şartını ileri sürdü. Şikayetçi bunu kabul etmek zorunda kaldı. Şüpheli, şikayetçiye ayağının altını öptürerek küçük düşmesine neden oldu. Daha sonra şikayetçi serbest bırakıldı" denildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çiftçi ise suçlamaları ret etti. Çiftçi hakkında 5 yıldan 18 yıla varan sürede hapis istemi ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çiftçi, olayın ortaya çıkmasından sonra merkeze alınmıştı.

4 KİŞİ DE BURSA'DA YARGILANACAKOrhan Çiftçi ile birlikte Özkalfa'yı ormanlık alana götürmekle suçlanan Erdal Avçil, Funda Sesli, Davut Aksu ve Osman Kaymak hakkında ise 2'şer yıldan 10'ar yıla varan sürede hapis istemi ile dava açıldı. Sanıkların davası Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İlk duruşma Nisan ayında.