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Kayıttan 'cayma hakkı' 15 gün olsun!

Özel okula çocuğunu göndermek isteyen ailelerin kayıt aşamasında dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 56. Maddesi kapsamında kayıt iptali ya da kurumdan öğrencinin ayrılması durumunda özel okulların, yıllık öğrenim ücretinden yüzde 10 oranında kesinti yapma hakkı doğuyor. Veli, kayıt sözleşmesine imza attıysa, 1 gün sonra bile vazgeçse bu oranda ücret veliden talep edilebiliyor.
 19 Şubat 2020 10:04
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Kayıttan 'cayma hakkı' 15 gün olsun!

Özel okula çocuğunu göndermek isteyen ailelerin kayıt aşamasında dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 56. Maddesi kapsamında kayıt iptali ya da kurumdan öğrencinin ayrılması durumunda özel okulların, yıllık öğrenim ücretinden yüzde 10 oranında kesinti yapma hakkı doğuyor. Veli, kayıt sözleşmesine imza attıysa, 1 gün sonra bile vazgeçse bu oranda ücret veliden talep edilebiliyor. Bu düzenlemeyi bilmeyen birçok veli, kayıttan caydığı zaman kendilerinden istenen yüzde 10'luk ücret karşısında şaşkın. Bu velilerden biri de Adana'da yaşayan İsa Çiğdem.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Büyük kızının başarısından dolayı okulun başarılı olduğunu düşünerek aynı okula küçük kızını 1. sınıfa yazdıran İsa Çiğdem, kayıt süreciyle ilgili yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Evdeki hesap çarşıya uymadığı için küçük kızı devlet okuluna yazdırmaya hanımla karar verdik. Okulla temasa geçip bu isteğimizi ilettiğimizde bizden cayma bedeli istediler. 'Daha 10 gün olmadı, parasını bile ödemedim benden cayma bedeli istiyorsunuz' dedim. Sözleşmeyi imzaladım, kayıt yaptığımızda parayı 24 Şubat'ta kredi kartından çekeceğimi söyledim. Olumsuz konuştular, devlete vergi ödediklerini söylediler. Bu durum karşısında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'daki gibi 15 gün içinde fesih hakkımız doğamıyor mu?"

'Davayı kazanamaz'

Konuyla ilgili görüş aldığımız Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yönetmelikte özel okulların kayıt iptallerinde veliden cayma bedeli olarak yıllık öğrenim ücretinden yüzde 10 oranında ücret talep edebildiklerini belirtti. Bunun için velinin kayıt sözleşmesinde imzasının olması gerektiğinin altını çizen Dal, şunları söyledi:

"Örneğin veli okulla 20 bin TL'ye anlaştıysa kayıt iptalinde okulun 2 bin TL cayma bedeli alma hakkı doğuyor. Bu okul açılana kadar geçerli olan oran. Okul açıldıktan sonra yüzde 10 artı, öğrencinin her okuduğu günün parasını okul talep ediyor. Ürün alışverişindeki gibi velinin 15 günlük cayma hakkı bulunmuyor. Çünkü yönetmelik var. Bir okul örneğin birinci sınıfa iki sınıf açarak diyelim ki 40 kişi alacak. 10 kişi caydığı zaman arkadan gelenlere yerim yok deniliyor. Sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yönetmelikte bu maddeye yer verildi. Kayıttan vazgeçen veli dava açsa da davayı kazanacağı bir durum yok. Ama veli imza atmadıysa karşı taraf cayma bedeli talep edemez."
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