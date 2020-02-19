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Erdoğan'dan vekillere: Odanızda içmiyorsunuz değil mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına sigara uyarısı yaparak, "Genel Merkez'de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim" dedi
 19 Şubat 2020 10:06
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Erdoğan'dan vekillere: Odanızda içmiyorsunuz değil mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına sigara uyarısı yaparak, "Genel Merkez'de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim" dedi. Erdoğan sigarayı bırakıp yeniden başladığını söyleyen bir genel başkan yardımcısına da "Odanızda içmiyorsunuz değil mi" diye espriyle karşılık verdi.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan önceki gün iki saat süren AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti kurmaylarına güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Parti yöneticilerine de sigara yasağının uygulanmasına yönelik hatırlatmada bulundu. Erdoğan, Genel Merkez'de yeniden yapılanma ve partinin dekorasyonunda planlanan değişikliklerle ilgili sunumu dinledi. Partinin kurumsal kimliğine uymayan bazı uygulamaların olduğunu duyduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan birinin de sigara yasağının ihlal edilmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Genel Merkez'de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim" dedi.

BIRAKMIŞ MIYDIN

Erdoğan ayrıca bir genel başkan yardımcısına sigarayı bırakıp bırakmadığını da sordu. Sigarayı bıraktığını ancak yeniden başlamak durumunda kaldığını söylemesi üzerine ise Erdoğan, "Odanızda içmiyorsunuz değil mi?" diyerek espri yaptı ve parti kurmaylarından sigarayı bırakmalarını istedi

100'E YAKIN İSTİFA

Toplantıda kongre sürecine yönelik yapılan sunumda belde kongrelerinin bu hafta sonu gerçekleştirileceği belirtilirken, ilk etapta nüfusu 100 binin üzerinde olan 70 ilçeden başlanacağı anlatıldı. Toplantıda kongre sürecine girildiği günden bu yana yaklaşık 100'e yakın il ve ilçe başkanının istifa ettiği kaydedildi. AK Parti yönetimi, istifaların devam edeceğini ve kadroların üçte birinin değişmesinin beklendiğini söyledi.

BU NASIL AYMAZLIK

Erdoğan, CHP'yle 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına ilişkin de "Bu nasıl bir aymazlıktır. Bu açıkça FETÖ ile işbirliğidir. Suyu bulandırarak kendisi işin içinden sıyrılmaya çalışıyor" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesini hatırlatan Erdoğan, "O gün bütün genel başkan yardımcılarımız dahil hepsinin nerede oluğu belli. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyoruz kendisi TV karşısında çay içerek takip ediyor" ifadelerini kullandı.

ONLARIN İÇ SORUNLARINDAN KAZANÇ BEKLENTİMİZ YOK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İYİ Parti'de art arda gelen istifa haberlerine ilişkin ise "Biz kendi işimize bakalım. Onların kendi iç sorunlarından yana kazanç beklentimiz yok" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan bugün düzenlenecek AK Parti Meclis grup toplantısında başka partilerden geçiş yapacak 5 kişiye rozet takılacağını da söyledi.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK YENİ İNFAZDA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, erken yaşta evliliklerle ilgili yasal düzenleme konusunda, "Yeni infaz çalışmasında değerlendireceğiz. Maddeye yedirebiliriz. Nihai kararı vereceğiz" dedi. Toplantıda, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Erdoğan, "İtirazları değerlendirerek, konuyu masaya yatıracağız. Tekrar revize edilebilir. Nihai kararı vereceğiz" diye konuştu. Erdoğan yeni darbe söylentilerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Bu yönde söylentilerle vatandaşın aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Darbe falan yok. Bu söylentileri çıkaranlar maksatlı yapıyorlar. Bu saatten sonra kim darbeye niyetlenecek? Milletimizin gerekirse neyi var neyi yok yine meydanlara çıkacağına inanıyorum. Kurumlarımız teyakkuz halinde. Endişe edilecek bir durum söz konusu değil. (Milletvekillerine) Darbe konusunun üzerinde çok konuşmayın, dillendirmeyin. Paylaşım ve konuşmalarınızda çok hassas davranın. Birlik ve beraberlik zamanı."

GÜL AÇIKLAMASI: KENDİ İŞİMİZE BAKALIM

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Toplantıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün Karar gazetesinde yayınlanan "AK Parti kuruluş ilkelerine dönmeli" sözleri de gündeme geldi. Erdoğan, "Biz ilkelerimizden sapmadık. Kurulduğumuz gün neysek bugün de oyuz. Bizimle aynı yolda yürümek istemeyenler ayrıldı. Bizim görüşlerimiz her zaman belli, bundan sonra da değişmeyecek. Biz kendi işimize bakalım" dedi.
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