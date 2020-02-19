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Askeri gözlem noktalarımız görevlerini ifa etmeye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.
 19 Şubat 2020 10:09
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Askeri gözlem noktalarımız görevlerini ifa etmeye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı
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