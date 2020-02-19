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Askeri gözlem noktalarımız görevlerini ifa etmeye devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.
|19 Şubat 2020 10:09
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir.Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 19, 2020
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