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Elazığ'da AFAD aracı ağaca çarptı: 3 yaralı
Elazığ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracının ağaca çarpması sonucu 3 görevli yaralandı.
|19 Şubat 2020 10:15
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Elazığ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracının ağaca çarpması sonucu 3 görevli yaralandı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 FZ 650 plakalı AFAD aracı, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Yaralanan 3 AFAD görevlisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
AFAD görevlilerinin deprem bölgesindeki destek çalışmaları kapsamında Osmaniye'den geldikleri öğrenildi.
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