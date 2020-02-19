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Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Ağrı'da kaydedildi
 19 Şubat 2020 10:23
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Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 13, Ardahan'da 10, Erzurum'da 9, Kars'ta 4 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Iğdır'da 8, Kars ve Erzurum'da 3, Ağrı ve Ağrı'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Ardahan'da 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 8, Kars'ta 6, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 65, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzurum Palandöken'de 77 santimetre ölçüldü.

Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

- Kars'ta soğuk hava

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava dolayısıyla bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

İlçe merkezinin yanı sıra Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı
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