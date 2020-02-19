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Yaylada mahsur kalan 8 kişiye idari para cezası uygulandı

Trabzon'da uyarılara rağmen yaylalara giderek mahsur kalan 8 kişiye para cezası verildi
 19 Şubat 2020 10:25
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Yaylada mahsur kalan 8 kişiye idari para cezası uygulandı

Trabzon'da uyarılara rağmen yaylalara giderek mahsur kalan 8 kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası ile Çarşıbaşı ilçesindeki Kovanlı Yaylası'na giden 8 kişi, karda mahsur kalarak jandarmadan yardım istedi.

Ekiplerin çalışması sonrası bulundukları yerden kurtarılan 8 kişiye, yapılan anons ve uyarıları dinlemedikleri gerekçesiyle toplam 3 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
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