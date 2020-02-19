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Ankara'da işadamının cesedi çiftlik evinde bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir iş insanı çiftlik evinde ölü bulundu.
|19 Şubat 2020 10:33
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir iş insanı çiftlik evinde ölü bulundu.
İş insanı Halil Işık'a (68) ulaşamayınca Sünlü Mahallesi Mücadele Caddesi'ndeki çiftlik evine giden yakınları, Işık'ın yerde hareketsiz yattığını görüp durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Işık'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Işık'ın Kahramankazan ilçesinde medikal ürünler üreten bir fabrikanın sahibi olduğu öğrenildi.
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