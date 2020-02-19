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2020-YDS/1 başvuruları alınmaya başlandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020-1 YDS sınavı için başvurularının alındığını duyurdu
 19 Şubat 2020 10:38
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2020-YDS/1 başvuruları alınmaya başlandı

Konuya İlişkin ÖSYM'nin duyurusu

2020-YDS/1 Başvurularının Alınması

2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1), 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
Memurlar.Net
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