Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı

Hükümet, büyükşehir belediyelerinin UKOME'lerdeki çoğunluk yetkisini sona erdirdi

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin üye sayılarının ve ağırlıklarının belirlendiği 17. maddesi yeniden düzenlendi.

Daha önceki düzenlemede, Büyükşehir belediyeleri 12 kişi ile çoğunluk hakkına sahipti. Yeni düzenlemeyle, MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Politkalar Bakanlığı, AFAD, TCDD Taşımacılık A.Ş.'den birer temsilci daha UKOME'ye atanarak, çoğunluk hükümet temsilcilerine geçirildi.

İstanbul'da yaşanan olayda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ulaşım ücretlerine, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla %35 zam yapılmıştı.

İşte 19 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

MADDE 1 - 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "Milli Savunma Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer" ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki "Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer" ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki "Karayolu" ibaresi "Ulaştırma Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcisinin,"

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

Madde 17 - (Değişik madde: 25.04.2014 - 28982 s. R.G. Yön./2. md.)

(1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on bir kişinin,

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,

c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin,

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

d) Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin,

e) Sınırları içerisinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde Liman Başkanlığını, birden fazla Liman Başkanlığı bulunan büyükşehirlerde ise bu başkanlıkları temsilen görevlendirilecek temsilcinin,

f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ğ) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

h) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

i) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin,

j) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,

katılımından oluşur.