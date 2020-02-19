Son 17 yılda 855 kadın emniyet müdürü görev yaptı
Son 17 yılda, 855 kadın emniyet müdürü görev yaptı.
|19 Şubat 2020 10:48
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında görev yapan kadın emniyet müdürü ve valilerine ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.
Soylu, 2002-2019 yılları arasında 855 kadın emniyet müdürünün görev yaptığını bildirdi.
Bakan Soylu, yine aynı tarihler arasında ikisi halen görevde olmak üzere Yalova, Kırklareli, Sinop, Muğla ve Uşak'ta kadın valilerin görev aldığını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari'de okullar tatil edildi
19 Şubat 2020 11:54
|Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
19 Şubat 2020 10:39
|Kütahya'da kediye tekme atan kişiye 947 lira para cezası verildi
19 Şubat 2020 10:35
|Yaylada mahsur kalan 8 kişiye idari para cezası uygulandı
19 Şubat 2020 10:25
|Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
19 Şubat 2020 09:54
|Muhammedin ailesine Türkiye sahip çıktı
19 Şubat 2020 09:33
|Denetim çürükleri ayıklayacak
19 Şubat 2020 06:41
|Marka sahipleri dikkat: 5 yıl kullanılmayanlar iptal olacak
18 Şubat 2020 23:11
|Bu kare pahalıya mal oldu! 635 bin TL ceza yazıldı
18 Şubat 2020 21:41
|Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor
18 Şubat 2020 20:31