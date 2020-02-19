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Gram altın 313 lira seviyelerinde

Gram altın 312,9 lira, çeyrek altın 509 lira ve Cumhuriyet altını 2.084 liradan işlem görüyor
 19 Şubat 2020 11:02
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Gram altın 313 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından 312,9 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,7 artışla 312,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan ve 313,3 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 312,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 509 lira, Cumhuriyet altını da 2.084 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişin ardından bugün 1.605 dolar seviyesinde seyrediyor. Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.589 dolar seviyesinin kırılması ile yükselişi ivme kazanan ons altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 1.602,9 dolardan tamamlamıştı.

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 2 bini aştığını belirterek, salgının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmaların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Azalan risk iştahının altın talebini desteklediğine değinen analistler, koronavirüsü salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği cuma günkü şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.

Analistler, dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel dolar/TL'nin de yükseldiğini, bu nedenle gram altındaki yükselişinin ons altına göre daha hızlı olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini anımsatan analistler, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının dolar ve ons altının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların, gram altında ise 315 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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