1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el araç satışında 'T.C. Kimlik No' düzenlemesi gelebilir

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel: Satıcının, internet sitesi üzerinden arabasını ilana vereceği zaman T.C. kimlik numarasını da vermesini talep ediyoruz. Bu belki karşı tarafta, ekranda görünmeyebilir ama o internet sitesinde bulunmalı.
 19 Şubat 2020 11:03
Yazdır
İkinci el araç satışında 'T.C. Kimlik No' düzenlemesi gelebilir

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, internet üzerinden ikinci el araç satımında, T.C. kimlik numarası, ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorunlulukların getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını ve birkaç ay içerisinde bir sonuç alınacağını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi de olan Ertemel, AA muhabirine ikinci el araç piyasasında son dönemde görülen fiyat artışları ve internetten araç satışlarına ilişkin yapılacağı öne sürülen yeni düzenlemelere yönelik açıklamalarda bulundu.

2019 yılında sıfır araç stokunun yeterli olmaması ve o dönem faizlerin yüksek olmasından dolayı ikinci ele olan talebin ciddi derecede arttığını ve bunun da fiyatları yükselttiğini belirten Ertemel, oto kiralama şirketlerinin, bünyesindeki araçları yenilememesinin de piyasaya, ikinci el araç girmemesi bağlamında etki ettiğini söyledi.

İkinci el araç fiyatlarının ciddi derecede artmasıyla insanlarda araç alım satımına yönelik bir merak ve ilgi uyandığını ifade eden Ertemel, "Kendi müşteri portföyümüzdeki insanlar bile etraflarından araba alıp satmaya başladı. Mesleği olmadığı halde birçok insan araba alıp satıyor. Doktor, memur araba alıp satıyor. Herkes bizim işimizi yapmaya başladı. Bu da bu sefer piyasada ve fiyatlarda bir dengesizlik oluşturmaya başladı. Öyle bir pozisyona geldik ki iş çığırından çıktı." diye konuştu.

- "Bir yılda fiyatlar yaklaşık yüzde 60-70 civarında artı"

Hayrettin Ertemel, 2020 yılının mart ve nisan aylarında sıfır araç siparişlerinin gelmeye başlayacağını ve biraz da fiyatların makul seviyeye gelmesiyle ikinci elde fiyat artışlarının yavaşlayacağını söyledi.

İkinci el araçta bir yılda yüzde 60-70 civarında fiyat artışı yaşandığına dikkati çeken Ertemel, "Bu normal ve sağlıklı bir artış değil. İnternet üzerinden yapılan satışları incelediğiniz zaman bunların yüzde 63'ü bireysel satış. 5 ve üzeri ilan veren kişi sayısı da şu anda yaklaşık 200 bin. Satıcı şahıs ama 500 üzeri satış yapıyor. Esasında otomobil alıp satıyor ama ne bir vergi levhası var ne bir dükkanı var. Burada devletimiz, maliye zarar görüyor. Ayrıca, suistimallerden dolayı tüketiciler mağdur oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir yılda 3,5 milyon araç kayıt dışı satılıyor"

İMAS Başkanı Ertemel, internet üzerinden araç satışlarında ve işi otomobil olmadığı halde bir yılda çok fazla araç satanlar konusunda devletin bir düzenleme yapması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Satıcının, internet sitesi üzerinden arabasını ilana vereceği zaman T.C. kimlik numarasını da vermesini talep ediyoruz. Bu belki karşı tarafta, ekranda görünmeyebilir ama o internet sitesinde bulunmalı. Aracın ruhsatını, ekspertiz raporunu sisteme yüklesinler. Bunların hepsini sorgulamak lazım. Bu sitelerin bir datası olsun. Biz de otomobilciler olarak yetki belge numaramızı yazalım. Bir yılda 3,5 milyon araç kayıt dışı satılıyor. Devletin burada çok ciddi bir vergi kaybı var. Biz istihdam oluşturuyoruz, hepimizin bir vergi levhası var. Adamlar evlerde araçları alıp satıyorlar. Vergi yok, denetleme yok, hiçbir şey yok. Bir yıl içerisinde 2 veya 3 araç satanların hepsi maliye tarafından noterlerden bilgi istenerek denetlensin. Bunlar bu işi mi yapıyor, yoksa gerçekten kendi araçlarını mı satıyorlar, bunları öğrenmemiz lazım."

- "Aslında bu süreç başladı"

Bu konuda ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduklarını aktaran Ertemel, "Biz bu konularla ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Bu durumları Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaptığımız girişimlerde sürekli gündeme getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bunlarla da ilgili sonuç alacağız. Bunu federasyonumuz şu anda takip ediyor. Kesinlikle bununla ilgili olumlu dönüş yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Tahmin ediyorum birkaç ay içinde bununla ilgili bir sonuç elde edeceğiz. Aslında bu süreç başladı. Noterlere Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılar gidiyor. Noterlerden artık bir yıl içerisinde 2 ve ya 3'ten fazla araç alıp satanların listesini istemeye başladılar." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fahri müfettişler hatayı affetmiyor!
18 Şubat 2020 22:51		 2. el araçta fiyatlar nasıl düşecek?
18 Şubat 2020 22:46
Volkswagen, Türkiye yatırımını yine erteledi
18 Şubat 2020 14:53		 Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
17 Şubat 2020 10:29
Araç kiralama şirketleri yerli otomobili bekliyor
16 Şubat 2020 16:16		 Otomotiv üretimi ocakta 109 bin 783 adet oldu
16 Şubat 2020 13:41
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
16 Şubat 2020 10:05		 Sürücülere antifriz uyarısı! 7 bin liralık masraf açabilir
15 Şubat 2020 18:16
İşte en çok satılan otomobil markaları
15 Şubat 2020 16:12		 İkinci el otoda 'sigortadan şişirme hasar kaydı' oyununa dikkat
14 Şubat 2020 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - 'Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladı'12:09 - Gün ortasında dolar yükselişte12:08 - Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi12:05 - Erdoğan'dan Gezi Davasına ilişkin ilk yorum12:00 - Erdoğan'dan İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz11:59 - Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!11:57 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası11:55 - FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları11:54 - Hakkari'de okullar tatil edildi11:47 - Sivaslı Fenomen'Sabaha kadar buradayız'ın patentinin peşine düştü
11:40 - Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet hapis11:37 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesinde 2 kişi pişmanlıktan yararlandı11:25 - Elden para alan nikah memuru, ağır cezada yargılanıyor11:24 - 'FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir'11:21 - 'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta'11:17 - MEB'den öğrencilere yeni sınıf rehberlik müfredatı11:15 - FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış11:05 - TCDD 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Franz Kafka 1
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 1
Jadon sancho 6
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 6
luiz gustavo 2
saper vedere 1
Heung min son 1
bekle 5
çaylak muamelesi görmek 3
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam