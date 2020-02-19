1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCDD 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında TCDD tarafından 45 bin ton değerlendirilebilir atık elde edildi
 19 Şubat 2020 11:05
Yazdır
TCDD 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

TCDD Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında 45 bin ton değerlendirilebilir atık elde ederek "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

AA muhabirinin TCDD'den edindiği bilgiye göre, küresel ısınmadaki artışın durdurulması ya da azaltılması için enerjinin en çok kullanıldığı alanlardan ulaşımda yeni stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Bu değişimde en büyük payı çevre dostu taşımacılık modu olan demir yolu alıyor.

Resmi Gazete'nin 12 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereği kamu kurum ve kuruluşlarının 1 Haziran 2020'ye kadar sıfır atık uygulamasına geçmesi zorunlu hale geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü binasında başlatılan uygulama kısa sürede ülke genelindeki 102 iş yerine ulaştı.

TCDD, geçen yıl nisan ayında çalışmalarına başlanan "Sıfır Atık Uygulaması Projesi"nde yüzde 90 ilerleme kaydederek birçok kuruma örnek oldu.

- Atıklar Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor

Proje kapsamında toplam 45 bin ton değerlendirilebilir atık elde edildi. Bu kapsamda, 17 ton kağıt tasarrufuyla 289 ağaç kurtarılırken, 13 ton plastikle 204 litre petrol ürünü kazanıldı. Kurum personeli tarafından evden getirilenlerle birlikte 2 ton bitkisel atık yağla 1700 litre biyodizel yakıt elde edildi.

10 kategoride kağıt, karton, plastik, cam, bitkisel yağ gibi birçok atık daha ayrıştırılarak bir merkezde depolanıyor ve buradan dönüşüm merkezlerine ulaştırılıyor. Atıklar Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne de kaydediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetlemede Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan TCDD çalışanları, hedeflerini temiz bir Türkiye yaratarak çöpe giden değerleri ekonomiye kazandırmak olarak açıkladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 313 lira seviyelerinde
19 Şubat 2020 11:02		 Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor
19 Şubat 2020 09:53
1 Nisan'dan itibaren yeni vergiler geliyor
19 Şubat 2020 08:40		 Piyasada faizler yükselirken Merkez indirim peşinde
19 Şubat 2020 07:30
Yenikapı'ya kruvaziyer gemi limanı yapılacak
18 Şubat 2020 23:41		 Türk firması, diş implantında dışa bağımlılığa son verdi
18 Şubat 2020 22:31
Merkez bankasından sınırlı faiz indirimi bekleniyor
18 Şubat 2020 22:21		 Çocukları için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu
18 Şubat 2020 20:26
Bütçeyi ihtiyat akçesi ve tüketim ayakta tuttu
18 Şubat 2020 18:05		 Bir dönem kimse almıyordu! Fiyatı yüzde 400 arttı
18 Şubat 2020 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - 'Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladı'12:09 - Gün ortasında dolar yükselişte12:08 - Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi12:05 - Erdoğan'dan Gezi Davasına ilişkin ilk yorum12:00 - Erdoğan'dan İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz11:59 - Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!11:57 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası11:55 - FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları11:54 - Hakkari'de okullar tatil edildi11:47 - Sivaslı Fenomen'Sabaha kadar buradayız'ın patentinin peşine düştü
11:40 - Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet hapis11:37 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesinde 2 kişi pişmanlıktan yararlandı11:25 - Elden para alan nikah memuru, ağır cezada yargılanıyor11:24 - 'FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir'11:21 - 'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta'11:17 - MEB'den öğrencilere yeni sınıf rehberlik müfredatı11:15 - FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış11:05 - TCDD 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luiz gustavo 2
uyku moduna giren bilgisayara kalk yerine yat demek 1
hazır pizza 4
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 4
ketembilla 3
kadın ile erkek beynindeki empati farkı 1
israftan kaçınmalıyız 3
ali koç'u tebrik ediyorum,fenerbahçe bölünmüştür 1
elif can yetim 2
tetanoz 4
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam