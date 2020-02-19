1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam" Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığı sanık itirafında yer aldı
 19 Şubat 2020 11:15
Yazdır
FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam" Kemal Batmaz'ın örgüt içinde "Sedat" kod adını kullandığı itirafçı beyanlarına yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamlarından A.B, etkin pişmanlıktan yararlanarak Kemal Batmaz hakkında bilgiler verdi.

A.B, savcılık ifadesinde örgütün 2014-2015 döneminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının en üstündeki kişinin Kemal Batmaz olduğunu, Adil Öksüz'ün de o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olduğunu belirtti.

Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığını bildiren A.B, darbe girişimine kadar Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Batmaz'a bağlı faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Batmaz'ın olduğu herhangi bir toplantıya katılmadığını iddia eden A.B, "Bir defasında 'Malik' kod adlı kişinin ofisinde, 'Selim' kod adlı kişi telefonda, 'Abi biz dinleme yapmıyoruz, bir süreden beri cihazları kullanmıyoruz.' şeklinde Kemal Batmaz ile konuşmalarına şahit oldum." ifadelerini kullandı.

A.B, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında üst düzey yönetici olan 'Mehmet' kod adlı kişinin 2015'te Akın Öztürk'ün bir şeyler yapmaya çalıştığını, gizli kapaklı işler çevirdiğini ve bunu Batmaz'a ilettiğini aktardı.

- FETÖ elebaşı Gülen'i tanımadığı iddia etmişti

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davası iddianamesine göre Batmaz, darbe girişimiyle ilgili hazırlıklar kapsamında sık sık örgütün elebaşı Gülen'e rapor vermek için ABD'ye gitti.

1 Ocak 2016'da İngiltere üzerinden ABD'ye girerken Newark Havaalanı'nda gümrükteki görevli kendisinden şüphelendi. Batmaz'ı pasaport kontrolünde mülakata alan Amerikalı görevliler, üzerinde 7 bin ABD doları bulunan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı sordu. Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını söyleyen Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece New Jersey'de Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla Pensilvanya'da "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.

Zaman zaman FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz ile ABD'ye giden Batmaz, darbe girişiminden 3 gün önce Öksüz ile New York'tan İstanbul'a aynı uçakla geldi. Batmaz, Gülen'e yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikten ve son talimatları aldıktan sonra Akıncı Üssü'ne gitti.

Batmaz, darbe girişiminin ardından yakalandığında ilk ifadesinde "arsa bakmaya" gittiğini, FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia ettti.

Savcılık ifadesinde emlakçı olduğunu söyleyen Batmaz'ın Akıncı Üssü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, darbeyi bizzat yönetenlerden olduğu tespit edildi. Darbeci üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in esas duruşa geçerek baş selamı vermesi, Batmaz'ın örgüt yapılanmasındaki konumu ve rolünü bir nevi gözler önüne serdi.

Batmaz'ın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılaması devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!
19 Şubat 2020 11:59		 FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları
19 Şubat 2020 11:55
Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet hapis
19 Şubat 2020 11:40		 Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
19 Şubat 2020 10:50
Bekçiler alkollü adamı yerde sürükleyip tekmeledi
19 Şubat 2020 10:45		 Ankara'da işadamının cesedi çiftlik evinde bulundu
19 Şubat 2020 10:33
Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
19 Şubat 2020 10:23		 Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
19 Şubat 2020 10:20
Elazığ'da AFAD aracı ağaca çarptı: 3 yaralı
19 Şubat 2020 10:15		 Üniversitedeki beyaz toz paniği şaka çıktı
19 Şubat 2020 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - 'Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladı'12:09 - Gün ortasında dolar yükselişte12:08 - Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi12:05 - Erdoğan'dan Gezi Davasına ilişkin ilk yorum12:00 - Erdoğan'dan İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz11:59 - Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!11:57 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası11:55 - FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları11:54 - Hakkari'de okullar tatil edildi11:47 - Sivaslı Fenomen'Sabaha kadar buradayız'ın patentinin peşine düştü
11:40 - Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet hapis11:37 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesinde 2 kişi pişmanlıktan yararlandı11:25 - Elden para alan nikah memuru, ağır cezada yargılanıyor11:24 - 'FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir'11:21 - 'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta'11:17 - MEB'den öğrencilere yeni sınıf rehberlik müfredatı11:15 - FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış11:05 - TCDD 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ucuza almak için akşam pazarına çıkın 4
mario lemina 4
luiz gustavo 2
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 4
mütedeyyin insan 3
Heung min son 1
serdar aziz 1
pazartesi 2
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 1
football manager 2019 3
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam