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'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Halk sağlığı için aşılar çok önemli olmasına rağmen Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta ve gündeme gelmekte."
 19 Şubat 2020 11:21
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'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Halk sağlığı için aşılar çok önemli olmasına rağmen Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta ve gündeme gelmekte." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplum sağlığının korunmasında bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşıların koruyucu sağlık hizmetlerinin en etkili ve en ekonomik basamağını oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'de son 9 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısının 183'ten 30 bine çıktığına dikkati çeken Şahin, "Çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısında hızla artış yaşanıyor. Halk sağlığı için aşılar çok önemli olmasına rağmen Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta ve gündeme gelmekte." diye konuştu.

Şahin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün, 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre yaşına uygun temel aşıları tam olan çocuk oranının 12-23 aylık çocuklarda yüzde 67, 24-35 aylık çocuklarda ise yüzde 49 olduğunu dile getirerek, 2018 yılında yüzde 67 oranındaki tam aşılanma oranının 2008 yılında yüzde 77 seviyelerinde bulunduğunu, her yıl hemen hemen yüzde 1 oranında bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de aşı ile önlenebilecek bulaşıcı hastalıkların da daha sıklıkla görüldüğünü söyleyen Şahin, 2017'de 69 olan kızamık vakasının 2018'de 510'a, 2019 yılında ise 2 bin 666'ya çıktığını belirtti. Şahin, "Ülkemizde daha önce kızamık vakaları görülmüyordu. Son yıllardaki göçmenlerle birlikte kızamık vakaları da her geçen yıl giderek artan sayıda ülkemizde görünür hale geldi." dedi.

Şahin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıların ailenin onayı alınmaksızın zorunlu şekilde yapılmasını öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşı yapılmayan kişi sadece kendi sağlığını riske etmiyor, toplum sağlığını da sıkıntıya sokuyor. Belki biraz zorlayıcı bir kanun teklifi gibi düşünülebilir ama modern gelişmiş ülkeler ile İtalya, Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde bu şekilde kanunlar vardır. Kanun teklifinde, çocukların özellikle okul öncesi çağda ve ilköğretim çağlarındaki okula kayıtlarında mutlaka aşıların tam olduğuna dair aşı kartlarını, aşı belgelerini ibra etmelerini zorunlu hale getiriyoruz. Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelere de brüt asgari ücretin 3'te 1'i oranında idari para cezası öngörüyoruz. Burada asıl amaç; toplum sağlığını korumaya yönelik olarak aşı karşıtlığını ortadan kaldırmaktır."

Anadolu Ajansı
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