Elden para alan nikah memuru, ağır cezada yargılanıyor
|19 Şubat 2020 11:25
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Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yaparken 140 bin TL "zimmet" suçlamasıyla açığa alınan ve hakkında dava açılan sanık, ilk duruşmasında aldığı paraları belediyeye teslim etmediğini itiraf ederek " bu işleyiş daha önceki nikah memurlarında da devam ediyordu" savunması yaptı.
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık İ.S. ile şikayetçi Uzunköprü Belediyesinin avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapacağını söyleyen sanık İ.S. Uzunköprü Belediyesinde 8 yıldır nikah memuru olarak görev yaptığını ifade etti.
ELDEN PARA ALDIKLARINI İTİRAF ETTİ
Gittikleri nikah törenlerinde elden para aldıklarını itiraf eden sanık İ.S. belediye veznesine yatırması gerektiği paraları yatırmadığını ve kasasında topladığını söyledi. Mahkeme başkanının sanığa 'paraları neden belediye veznesine yatırmadın' sorusuna ise sanık İ.S. "Daha önceki nikah memurlarında da bu işleyiş devam ediyordu" diyerek savunma yaptı.
GÖREVİNİN DEĞİŞECEĞİNİ ÖĞRENİNCE PARÇA PARÇA YATIRMIŞ
Belediyedeki görevinin değişeceğini öğrendiğinde belediyenin veznesine parça parça 72 bin lira ödeme yaptığını söyleyen sanık İ.S. maddi imkansızlıklar içerisinde olan ailelerden nikah parası almadıklarını bu yüzden eksik para göründüğünü öne sürdü.
AVUKATTAN ZOR SORU: NEDEN TAKSİT TAKSİT ÖDEDİN?
"Belediye veznesine ödediğim 72 bin lira aile cüzdanlarının tamamını karşılamaktadır" diyerek savunmasına devam eden sanık İ.S. suçunun olmadığını söyledi. Şikayetçi Uzunköprü Belediyesinin avukatı, sanık İ.S.'ye 'paraları kasanda topluyorsan neden taksit taksit ödedin toplu halde teslim etmedin' sorusunu yöneltti.
SUÇU MUHASEBE MÜDÜRÜNE ATTI
Sanık İ.S.'de toplu ödeme yapmaması için dönemin muhasebe müdürü tarafından kendisine talimat verildiğini iddia etti.Mahkeme heyeti, mahkeme dosyalarının incelenmek üzere ilgili mercilerden talep edilmesine karar vererek, davayı erteledi.
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