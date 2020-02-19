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Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019 sonunda tüm zamanların zirvesi olan 2 bin 930 liraya yükseldi
 19 Şubat 2020 11:05
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Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü

- Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019 itibarıyla 2 bin 930 liraya yükselerek, tüm zamanların zirvesini gördü.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2018'in ekim ayından geçen yılın mart ayına kadar geriledi. 2019'un nisan ayıyla birlikte yükselişe geçen metrekare fiyatı, 9 aydır artışını sürdürüyor. Ortalama metrekare fiyatı 2018 sonunda 2 bin 848 lira iken, geçen yıl sonuna yüzde 2,9'luk artışla 2 bin 930 liraya yükseldi.

Böylece Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

- İstanbul'da fiyatlar yüzde 2,8 azaldı

İstanbul'da konut metrekare ortalama fiyatı, Ekim 2018'de 5 bin 123 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. O tarihten itibaren gerilemeye başlayan metrekare fiyatı, geçen yılın nisan ayında 4 bin 632 liraya kadar geriledi. Metrekare birim fiyatı 7 aylık dönemde 491 lira düştü. Konut sektöründe yeniden canlanmayla birlikte metrekare fiyatlarında da artışlar yaşandı.

Aralık 2018'de 5 bin 86 lira düzeyinde bulunan konut metrekare ortalama fiyatı, geçen yıl sonunda 4 bin 942 lira oldu. Söz konusu dönemde metrekare fiyatı yüzde 2,8 azaldı.

- Ankara ve İzmir'de fiyatlar zirvede

Başkent Ankara'da yaklaşık iki yıldır 2 bin liranın üzerinde seyreden konut metrekare fiyatı, geçen yıl sonunda 2 bin 201 lirayla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış gösteren metrekare fiyatı, Aralık 2018'de 2 bin 78 lira seviyesindeydi.

Ege'nin incisi konumundaki İzmir'de son yıllarda markalı konut projelerinin çoğalması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018 yıl sonunda 3 bin 209 lira olan konut metrekare fiyatı, geçen yılın şubat ayında 3 bin 9 liraya kadar gerilese de tekrar artışa geçti. İzmir'de geçen yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artan konut metrekare fiyatı 3 bin 383 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2010-2019 döneminde Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı yüzde 188,6, İstanbul'da yüzde 224,3, Ankara'da yüzde 132,6 ve İzmir'de yüzde 218,3 artış gösterdi. 2015-2019 döneminde ise konut metrekare fiyat artışları sırasıyla yüzde 36,9, yüzde 25,9, yüzde 36,6 ve yüzde 64,6 oldu.

Yıl sonları itibarıyla Türkiye genelinde, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de konut metrekare ortalama birim fiyatları (TL) şöyle:

Dönem Türkiye İstanbul Ankara İzmir
Ara.10 1.015 1.524 947 1.063
Ara.11 1.134 1.741 1.040 1.187
Ara.12 1.264 1.955 1.137 1.331
Ara.13 1.497 2.481 1.263 1.498
Ara.14 1.772 3.080 1.405 1.754
Ara.15 2.140 3.926 1.611 2.055
Ara.16 2.411 4.392 1.756 2.419
Ara.17 2.599 4.664 1.874 2.834
Ara.18 2.848 5.086 2.078 3.209
Ara.19 2.930 4.942 2.201 3.383
Anadolu Ajansı
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