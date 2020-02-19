1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesinde 2 kişi pişmanlıktan yararlandı

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri süren 20 kişiden 2'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı
 19 Şubat 2020 11:37
Yazdır
Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesinde 2 kişi pişmanlıktan yararlandı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan 20 şüpheliden 2'si, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'inin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 şüphelinin ise bu yönde verdikleri ifadeler doğrultusunda serbest bırakıldıkları bildirildi.

- Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti.

Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası
19 Şubat 2020 11:57		 'FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir'
19 Şubat 2020 11:24
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
19 Şubat 2020 09:55		 3 PKK/YPG'li terörist hudut karakoluna teslim oldu
19 Şubat 2020 09:51
8 bin kripto muvazzaf ayıklandı
19 Şubat 2020 09:39		 Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltında
18 Şubat 2020 20:54
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
18 Şubat 2020 20:08		 DEAŞ'lı infazcı babanın oğlu da örgüt üyesi çıktı
18 Şubat 2020 18:55
Adana'daki FETÖ sanığı 3 eski astsubaya hapis cezası
18 Şubat 2020 18:11		 İzmir'deki FETÖ davasında iş adamı Karakaş'a hapis cezası
18 Şubat 2020 17:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - 'Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladı'12:09 - Gün ortasında dolar yükselişte12:08 - Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi12:05 - Erdoğan'dan Gezi Davasına ilişkin ilk yorum12:00 - Erdoğan'dan İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz11:59 - Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!11:57 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası11:55 - FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları11:54 - Hakkari'de okullar tatil edildi11:47 - Sivaslı Fenomen'Sabaha kadar buradayız'ın patentinin peşine düştü
11:40 - Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet hapis11:37 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesinde 2 kişi pişmanlıktan yararlandı11:25 - Elden para alan nikah memuru, ağır cezada yargılanıyor11:24 - 'FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir'11:21 - 'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta'11:17 - MEB'den öğrencilere yeni sınıf rehberlik müfredatı11:15 - FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış11:05 - TCDD 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali koç'u tebrik ediyorum,fenerbahçe bölünmüştür 1
çiftlik caddesi 2
ucuza almak için akşam pazarına çıkın 4
toplu taşıma araçlarındaki telefon çılgınlığı 6
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 6
erling haaland 3
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
tik tok 2
Franz Kafka 1
Jadon sancho 6
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam