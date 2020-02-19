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Sivaslı Fenomen'Sabaha kadar buradayız'ın patentinin peşine düştü

Sivas'ta yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile fenomen olan, Sivasspor taraftarı, simitçi Ahmet Yaşin (40), dişlerine kavuştu.
 19 Şubat 2020 11:47
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Sivaslı Fenomen'Sabaha kadar buradayız'ın patentinin peşine düştü

Sivasspor taraftarı Fenomen simitçi Ahmet dişlerine kavuştu,

Eskiden yemek yemekte güçlük çektiğini belirten Yaşin, "Dişlerim eskisinden daha güzel oldu.

Çok zorluk çekiyordum, şimdi rahatım" dedi. Yaşin, 'Sabaha kadar buradayız' sözünün patentini alacağını söyledi.

Beşiktaş galibiyetini kutlarken, videoya yansıyan, yöresel şiveyle söylediği 'Sabaha kadar buradayız' sözü ile sosyal medyada gündem olan, Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin'in dişleri yapıldı.

Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı tarafından Suşehri ilçesindeki özel klinikte dişleri yaptırılan simitçi Yaşin'in mutlu olduğu görüldü. İmplant yöntemiyle yapılan dişlerine kavuşan Yaşin, il merkezine gelerek, yeniden simit satışına başladı. Kent meydanında simit satan Yaşin'e halkın ilgisi de devam etti. Yaşin'i görenler, yanına gelerek, simit alıp, fotoğraf çektirdi.

'PATENTİNİ ALACAĞIM'

Üst dişlerinin olmaması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Ahmet Yaşin, "Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Görenler de memnun oluyor. Fenomen olduktan sonra simit satışlarım da çoğaldı.

Geliyorlar, benimle fotoğraf çektiriyorlar. Dişlerimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Sabaha kadar buradayız' sözüyle ilgili çeşitli yapımcılardan teklif aldığını ve klip çekimlerine katıldığını belirten Yaşin, "Bu söz bana ait. Patent başvurusunu da yapacağım. Dizilerde ve televizyonlarda izinsiz kullanılmasını istemiyorum" diye konuştu.
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