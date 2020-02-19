Hakkari'de okullar tatil edildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat 2020 Çarşamba günü öğleden sonra Hakkari merkezde eğitim öğretime yarım gün süre ile ara verildiği belirtildi.
|19 Şubat 2020 11:54
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