1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları

FETÖ/PDY mensubunun, havalimanında 1 dolar olarak bozdurduğu banknotları, sorumluluğundaki örgüt mensuplarını sınavlarla ilgili talimatlara uymaya ikna etmek için "Hocaefendi gönderdi" diyerek, sahte motivasyon kaynağı olarak kullandığı belirlendi
 19 Şubat 2020 11:55
Yazdır
FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubunun, havalimanında 1 dolar olarak bozdurduğu banknotları, sorumluluğundaki örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla kullanma planı ByLock yazışmalarından deşifre edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, devlete sızmayı, kurum ve kuruluşlardaki örgüt üyelerinin mevcudiyetini sürekli kılmayı hedefleyen FETÖ/PDY'ye yönelik mücadeleyi yürüten soruşturmacı birimler, elde ettikleri doküman, pişmanlık duyan örgüt mensuplarının samimi itirafları ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün, üyelerini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet ve yargı gibi sınavla girilen çok sayıda kuruma yerleştirmek için nasıl bir yol izlediğini ortaya çıkardı.

Bu kapsamdaki tespitlere göre, söz konusu sınavlarda başarılı olabilmeleri amacıyla Kuran-ı Kerim'e el bastırarak soruları mensuplarına veren FETÖ'nün "üst aklı", "Cennete gideceksin", "Sizin yerinize bu görevlere dinsizler mi gelsin?", "Bu, sana bizzat hocaefendinin talimatı" gibi telkin ve yalanlarla örgüt üyelerinin motivasyonunu ve örgüte bağlılığını artırmayı hedefledi.

- Motivasyon için her türlü yalan kullanılmış

FETÖ üyelerinin gizli haberleşme uygulaması ByLock içeriklerine ilişkin çözümlerde, örgüt mensuplarının yalana başvurdukları da gözler önüne serildi.

ABD'den dönüş yapan bir FETÖ mensubunun, başka bir örgüt mensubuyla ByLock'tan kurduğu iletişimde, havaalanında parasını 1 dolarlık banknotlar haline getirerek, "Hocaefendi gönderdi diye kakalarız oğlum." ifadesini kullandığı tespit edildi. FETÖ içinde sembol olarak kullanılan 1 dolarların, örgüt mensuplarını sınavlarla ilgili talimatlara uymaya ikna etme noktasında sahte motivasyon kaynağı olarak kullanıldığı saptandı.

Örgüt yöneticilerinin, sınav sorularını verdiği örgüt üyelerini, soruları başkalarına vermemesi için korkutmak amacıyla "Soruları bir başkasına söylersen bir daha işeyemezsin, idrarın içinde patlar.", "Eşinden ayrılırsın, ailen dağılır, çok büyük günaha girersin." diye tehdit ettiği ortaya kondu.

- Örgüt mensupları, kendi aralarında da yarıştırılmış

Kamu kurum ve kurumlarında yapılan sınavları kazananların tamamının kendi mensupları olmasını amaçlayan FETÖ, bu kapsamda sınav sorularını, kontenjan sayısının 4-5 katı kadar fazla örgüt üyesine dağıttı.

Örgütün bu yöntemi, soruşturmacı birimler tarafından "FETÖ, üyelerini kendi aralarında da yarıştırmış." olarak değerlendirildi. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sonuçları, FETÖ'nün bu taktiğinin ispatı oldu. Komiser yardımcılığına geçiş için 2009'da yapılan sınavı asil ve yedek olarak kazanan 1800 adaydan 1088'inde, 2010'daki sınavı kazanan 1500 adaydan 1131'inde ve 2011'deki sınavı kazanan 1101 adaydan 968'inde ise FETÖ şüphesi belirlendi.

- Meslek seçimlerini örgüt menfaatleri doğrultusunda yapmaya zorlanmışlar

FETÖ, "ışık evleri" olarak adlandırılan sınavlara hazırlık evlerinde başka bir meslek seçmek isteyen örgüt üyelerini de baskı altına aldı.

"Meslek seçiminde rehberlik hizmeti veriyoruz." bahanesine sığınan FETÖ yöneticileri, sorumluluğundaki örgüt mensuplarını asker ve polis olmaya zorladı. Bu nedenle örgüt mensuplarının yapmak istedikleri meslekleri seçmesi engellendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!
19 Şubat 2020 11:59		 Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet hapis
19 Şubat 2020 11:40
FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış
19 Şubat 2020 11:15		 Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
19 Şubat 2020 10:50
Bekçiler alkollü adamı yerde sürükleyip tekmeledi
19 Şubat 2020 10:45		 Ankara'da işadamının cesedi çiftlik evinde bulundu
19 Şubat 2020 10:33
Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
19 Şubat 2020 10:23		 Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
19 Şubat 2020 10:20
Elazığ'da AFAD aracı ağaca çarptı: 3 yaralı
19 Şubat 2020 10:15		 Üniversitedeki beyaz toz paniği şaka çıktı
19 Şubat 2020 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - 'Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladı'12:09 - Gün ortasında dolar yükselişte12:08 - Merkezi sınavlara girecek depremzede öğrencilere telafi eğitimi12:05 - Erdoğan'dan Gezi Davasına ilişkin ilk yorum12:00 - Erdoğan'dan İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz11:59 - Diyarbakır'da korkunç kaza! Ön cama çarpıp takla atıp arka camdan içeri girdi!11:57 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 12 sanıktan 5'ine hapis cezası11:55 - FETÖ'cülerin 'motivasyon' yalanları11:54 - Hakkari'de okullar tatil edildi11:47 - Sivaslı Fenomen'Sabaha kadar buradayız'ın patentinin peşine düştü
11:40 - Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet hapis11:37 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesinde 2 kişi pişmanlıktan yararlandı11:25 - Elden para alan nikah memuru, ağır cezada yargılanıyor11:24 - 'FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti'dir'11:21 - 'Türkiye'de aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmakta'11:17 - MEB'den öğrencilere yeni sınıf rehberlik müfredatı11:15 - FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış11:05 - TCDD 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
Ulaşıma % 35 zam sonrasında, İmamoğlu'nun yetkisi kaldırıldı
100 bin konut projesinin il il kura tarihleri
Erdoğan: Güvenlik soruşturmalarından vazgeçmeyeceğiz
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
İYİ Parti'de 5 istifa sırada
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı
Sevgilisini darp ettiren Vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
football manager 2019 3
mütedeyyin insan 3
çalışma hayatının altın kuralları 1
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 1
tetanoz 4
tok tok 2
toplu taşıma araçlarındaki telefon çılgınlığı 6
zamanın behrinde 1
saper vedere 1
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 1
SON İLANLAR
Akharım Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 28 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Aslanpa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam